Kylie Jenner relembra gravidez em raro clique e fala do aniversário da filha: Nem consigo acreditar

08/01/2020 | 10:10



Quando estava grávida, Kylie Jenner escondeu toda sua gestação do público, inclusive a barriguinha saliente. A empresária sumiu das redes sociais e dos olhos do público, curtindo a fase especial de sua vida da forma mais privada possível. Agora, no entanto, a beldade parece ter mudado de ideia quanto ao assunto de mostrar como estava sua aparência enquanto gestava sua primeira filha, Stormi Webster, fruto da relação com Travis Scott.

Na última terça-feira, dia 7, a socialite surpreendeu os seguidores no Instagram ao publicar uma foto antiga em que aparece com o barrigão à mostra. Na legenda, ela mostrou-se saudosa com o momento e falou sobre a chegada dos dois anos de Stormi, que nasceu em fevereiro de 2018.

Relembrando a gravidez da minha bebê. Nem consigo acreditar que minha filha vai fazer dois anos em breve, escreveu ela na legenda.

Já no Instagram Stories, ela publicou uma série de vídeos e fotos em que aparece brincando com a garotinha enquanto as duas estão deitadas em uma cama. Fofas