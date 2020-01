Entre blá-lá-blá e ação

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 09:17



Daqui a pouco mais de um mês, em 18 de fevereiro, completará um ano que a direção da Ford, nos Estados Unidos, decidiu tornar pública a surpreendente e impactante decisão de fechar, após 52 anos, a unidade da montadora no Taboão, em São Bernardo. Pegos de sopetão, tanto o prefeito Orlando Morando quanto o governador paulista João Doria, ambos do PSDB, manifestaram justíssima indignação, prometendo à população não economizar esforços para apresentar, em pouco tempo, empresa substituta capaz de assumir a planta e poupar 2.800 pessoas do martírio do desemprego. Quase 12 meses depois, todavia, o impasse prossegue. Sob o silêncio dos dois tucanos.



Não escapa a ninguém que a solução de problema tão grave como o fechamento de uma gigante do ramo automobilístico é de difícil resolução. Ainda mais em tempos bicudos economicamente, como são os atuais. Ocorre que, exatamente por isso, dois gestores tão capacitados quanto Morando e Doria deveriam ter tido cautela redobrada ao assumir compromissos nos momentos que se seguiram ao anúncio feito pela Ford. Por que se pavonear como salvadores da pátria se tinham noção exata da complexidade da questão?



O assunto é tão espinhoso que, dada a incerteza atual, tanto o prefeito de São Bernardo quanto o governador do Estado tentam a todo custo evitá-lo. O segundo ainda se digna a dizer que não tem novidades sobre o caso quando questionado; o primeiro, nem isso, optando pelo silêncio total.



A Ford certamente teve os seus motivos para deixar o Grande ABC, concentrando suas operações no Brasil em Taubaté, no Vale do Paraíba, e Camaçari, na Bahia. A falta de tato dos políticos locais para tratar com a direção da montadora seguramente está entre eles. Não se pode esquecer que, na mesma época, a vizinha São Caetano enfrentou ameaça semelhante da General Motors, oportunamente contornada pela habilidade do prefeito José Auricchio Júnior, coincidentemente também tucano. Eis a diferença entre optar pelo blá-blá-blá estéril ou pela ação que dá resultado.