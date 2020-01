Férias em Aracaju: 6 passeios imperdíveis na capital de Sergipe

Redação

Do Rota de Férias



08/01/2020 | 09:18



Quem quer curtir o melhor do Nordeste pode passar as férias em Aracaju. Com rios caudalosos, manguezais e o mar, a capital de Sergipe se consagra como uma das cidades mais tranquilas do Brasil. Confira as melhores atrações da região.

Férias em Aracaju

Praia e Orla de Atalaia

É na Praia de Atalaia que se concentra a zona hoteleira de Aracaju, um dos locais mais bonitos da cidade. A orla é bem cuidada e tem boa estrutura, com calçadões, ciclovia, bares, quiosques e restaurantes. Uma das atrações em Atalaia é o Oceanário, o primeiro do Nordeste, criado e mantido pelo Projeto TAMAR.

Crôa do Goré

Da Orla do Pôr do Sol partem os catamarãs que levam à Crôa do Goré, um banco de areia no Rio Vaza Barris, que é formado na maré baixa. Para quem visita o local, há guarda-sóis, redes coloridas, mesas e cadeiras.

Ali, é possível aproveitar a água do rio em um trecho bem raso, além de bebidas e petiscos. O passeio leva ainda à Ilha dos Namorados.

Museu da Gente Sergipana

No Centro de Aracaju, esse museu mostra a cultura sergipana por meio de exposições criativas. Os espaços são dedicados a vários aspectos das tradições locais, como o cordel, as festas populares e os ritmos do estado.

Praia de Aruana

Uma das melhores praias do destino, com boa balneabilidade, areia clara e mar azul. É mais tranquila, além de ter uma boa estrutura turística, com barracas. Ela fica a menos de 5 km de Atalaia.

Centro histórico

Junto ao Rio Sergipe, o Centro Histórico de Aracaju proporciona um ótimo passeio a pé. Com antigas construções bem preservadas, o local oferece uma viagem ao passado da cidade.

Além do Museu da Gente Sergipana, vale visitar a bela Catedral Metropolitana, do século 19, o Palácio Museu Olímpio Campos, o Palácio Fausto Cardoso e os três mercados municipais, onde é possível encontrar artesanato, doces típicos, frutas, castanhas e peixes.

Destinos próximos

No entorno de Aracaju, há outras cidades que valem a visita, localizadas a poucos quilômetros de distância. Uma delas é Pirambu, que, além da praia, guarda a primeira base do TAMAR instalada no Brasil.

Fora da faixa litorânea, São Cristóvão e Laranjeiras são duas cidades históricas de Sergipe, ambas a menos de 30 km de Aracaju. Considerado o quarto município mais antigo do Brasil, São Cristóvão tem mais de 400 anos de história e arquitetura colonial.

Hospedagem

O Radisson Hotel Aracaju conta com 148 apartamentos e uma piscina rodeada por espreguiçadeiras. O local, que é pet friendly, dispõe de restaurante, copa baby, lobby bar, SPA, salão de beleza, estacionamento coberto, piscina, room service 24h e serviço de transfer cortesia entre o hotel e o aeroporto, mediante agendamento.

As diária para janeiro custam a partir de R$ 400 (mais taxas) em apartamento para duas pessoas.

