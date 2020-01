5 atividades para fazer em uma viagem a Porto Santo

Redação

Do Rota de Férias



08/01/2020 | 09:18



Localizado em meio ao Oceano Atlântico, Porto Santo é uma pequena ilha que faz parte do arquipélago da Madeira, em Portugal. É acessível por avião ou barco e conta com uma boa rede de hoteleira.

Conhecida também como Ilha Dourada, a região conta com diversas atrações culturais e naturais. Confira cinco atividades para curtir por lá.

Atrações em Porto Santo

Admirar as vistas do alto

Assim como a ilha vizinha, a Madeira, Porto Santo tem mirantes com vistas para lindas paisagens, com praias de tirar o fôlego. O Miradouro das Flores, por exemplo, permite conferir os vários tons de azul do mar e também os ilhéus de Ferro, da Cal e de Cima.

O Miradouro Portela, por sua vez, proporciona um panorama de toda a faixa de areia e da cidade pelo lado leste. Já o Miradouro Pedreira está localizado no Pico Ana Ferreira, que tem uma formação rochosa peculiar graças à presença de colunas prismáticas, o que lhe rende o apelido de “Piano”.

Conhecer a casa de Cristóvão Colombo

Antes de se tornar um grande navegador e entrar para a história ao chegar às Américas no século 15, Cristóvão Colombo desembarcou nesta ilha portuguesa por causa dos negócios de açúcar que conduzia, e acabou se casando e vivendo ali por alguns anos.

Sua antiga morada tornou-se um museu, que conta com exposição de peças e vestuário da época, além de uma área a respeito do naufrágio do galeão Sloot ter Hooge, que afundou nas proximidades da ilha.

Passear pelo interior da ilha

Seja de carro, a pé ou a cavalo, Porto Santo oferece diversas possibilidades de admirar suas paisagens e atrações. Há duas trilhas disponíveis para caminhadas com percursos de até 1h30, que ligam uma ponta da ilha a outra.

Também é possível programar passeios a cavalo guiados. Já para os mais práticos, as excursões em 4×4 são ideais para se aventurar pela região.

Praticar golfe

Projetado pelo ex-campeão mundial Severiano Ballesteros, o Campo de Golfe de Porto Santo foi inaugurado em 2004 e possui um circuito de 18 buracos par 72 e um rápido de nove buracos par 3, chamado de Pitch and Putt, que pode ser finalizado em uma hora.

Além disso, chamam atenção as vistas atrativas da costa norte e sul que os jogadores podem ter durante a partida.

Visitar praias

As principais atrações de Porto Santo são mesmo suas praias. O clima e a paisagem são a combinação perfeita para passar o dia relaxando e curtindo o litoral.

A areia, que tem propriedades terapêuticas comprovadas, e a água do mar, que também é usada em tratamentos de talassoterapia, por causa das quantidades elevadas de estrôncio, crômio e iodo, são elementos complementares para tornar a viagem mais divertida e benéfica para a saúde.

