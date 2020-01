Destinos imperdíveis para visitar em 2020

Redação

Do Rota de Férias



08/01/2020 | 09:18



Quem pretende viajar em 2020 precisa organizar uma série de fatores antes de definir o roteiro. Além do planejamento financeiro, é necessário ter em mente o destino dessa jornada. Veja algumas opções bacanas indicadas para diferentes perfis de turistas.

Las Vegas – Estados Unidos

Localizada no deserto de Mojave, em Nevada, Las Vegas é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. A cidade é vibrante e capaz de manter qualquer turista ocupado durante as 24 horas do dia, sem descanso. São inúmeras as atrações espalhadas por todos os lados, desde espetáculos musicais até um panorama gastronômico único. Os cassinos, claro, são o ponto alto da região – cenário bem diferente do Brasil, onde os cassinos físicos são proibidos. Por sorte, o bet365 Brasil também tem jogos de cassino online, o que pode servir de alento até que você tenha a oportunidade de conhecer a cidade norte-americana.

Dacar – Senegal

Desconhecida por muitos, a cidade de Dacar mistura o deserto com as águas verdes do Atlântico. É um destino procurado por muitos surfistas. A região é extremamente convidativa para viajantes, com sol a maior parte do tempo e noites frescas durante quase todo o ano. Além disso, a população senegalesa é sempre muito simpática e hospitaleira com turistas. Por isso, não estranhe caso algum morador o convide para compartilhar uma refeição, por exemplo.

Salvador – Bahia

No Brasil, a dica é visitar a cidade de Salvador, na Bahia. Esse já é um destino certo de muitos brasileiros, especialmente durante o carnaval. Entretanto, Salvador possui uma programação cultural intensa o ano inteiro, sendo considerada um museu vivo da história e da diversidade do País. Não é possível passar pela cidade sem provar do famoso acarajé ou se deliciar com a arquitetura e as expressões artísticas que movimentam o Pelourinho.

Portland – Estados Unidos

A cidade de Portland sofreu uma série de transformações nos últimos anos e, de um pequeno porto marítimo, transformou-se em uma das regiões mais badaladas da Costa Leste estadunidense. Parte disso é resultado dos projetos de restauração urbana, que transformaram completamente a vida da orla histórica da cidade e das áreas do centro. É nesse espaço que galerias e restaurantes famosos dividem espaço com pontos turísticos belíssimos.

Quioto – Japão

Quioto é a antiga capital e o berço da cultura japonesa, conhecida como o “coração do Japão”. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, a cidade está localizada ao sul do país, na ilha de Honshu. Mais moderna do que aparenta ser, ela recebe anualmente mais de 50 mil viajantes de todo o mundo e possui até mesmo um guia de etiqueta para turistas. A antiga capital reúne diversas obras arquitetônicas que contam um pouco da história do Japão, além de seus belíssimos jardins que deixam visitantes e moradores locais extasiados durante a primavera.

Paris – França

Paris, na França, é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, sendo visitada por milhões de pessoas todos os anos. Berço da arte e da cultura, a cidade possui alguns dos cartões-postais mais belos e conhecidos mundialmente. Por isso, a metrópole convida seus visitantes a caminharem, mesmo oferecendo um dos metrôs mais eficientes do planeta. Definitivamente, é um local repleto de opções de lazer para pessoas de todas as idades.