Obituário - 08 de janeiro de 2020

08/01/2020



Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Jacira Sant’Ana Longato, 86. Natural de Jacobina (BA). Residia no Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 4 de janeiro

Maria José de Lima, 74. Natural de Ipojuca (PE). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 5 de janeiro

Iracema Galluci Vieira, 71. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Carlos Babichaka, 89. Natural de Chavantes (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Uildes de Lima, 88. Natural de Arealva (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Romeu Martins, 78. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José Antonio Varga, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Edna da Silva, 72. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sonia Maria Ramalho, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André,em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Martins de Menezes, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Silva dos Santos, 65. Natural de Japoatã (SE). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Jardim da Colina.

Paulo Binatto, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Nascimento Barros, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Claudia, em Santo André. Técnico em eletrônica. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Bueno Simões, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Clarismundo José da Silva, 70. Natural de Coimbra (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Maria Damaceno Duarte, 83. Natural de Cajuri (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Tereza Marques, 72. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Adenilton Souza Santos, 67. Natural de Ipiaú (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Michel Ismael Cypers, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Donizeti Ferreira, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Margarete Honório Garcia, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 4 de janeiro

Luzia Ana de Jesus, 92. Natural de Brasópolis (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Francisca de Aquino Barbosa, 86. Natural de São Tomás de Aquino (MG). Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

João Alves Bezerra, 82. Natural de Catende (PE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Altino Fernandes, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa

Raimundo Alves de Moraes, 75. Natural de Rio Real (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Marilena Ferreira de Oliveira, 69. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Mitsukazu Nishimoto, 68. Natural de Bilac (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 5 de janeiro

Wilson José Lopes, 86. Natural de São Paulo (SP). Residiano bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Dinorá Jimenez, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Sérgio Scarpiello, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Regina, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Slabodan Vignjevic, 80. Natural da Iugoslávia. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Geronyma Andreo Trinidade, 86. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Francislaine de Souza Santos, 45. Natural de Carapicuiba (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

São Caetano, domingo, dia 5 de janeiro

Luiz Carlos Ruckert, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Carlos Defillo, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Miyoko Kanashiro Tomigawa, 66. Natural de Florínia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Pedro, Vila Alpina



São Caetano, segunda-feira, dia 6 de janeiro

José Avelino da Silva Moniz, 61. Natural de Portugal. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Luiza Gonsales Ribeiro, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Vanderlei Gonçalves Milanês, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 5. Jardim da Colina.



M A U Á

Celso Ferreira da Conceição, 70. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Geralda Pedro Alves, 85. Natural de Japira (PR). Residia em Ribeirão Pires. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.