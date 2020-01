Atacante do EC S.Bernardo vive dia de altos e baixos

Dérek Bittencourt



08/01/2020 | 07:00



Felipe Sussai terminou a temporada 2019 no elenco profissional do EC São Bernardo depois de se destacar no Estadual Sub-20. Participou da fase final da Copa Paulista e, depois, atendeu ao pedido do técnico Galego para fazer parte do grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ontem, no Estádio 1º de Maio, na partida que poderia ter classificado o Cachorrão antecipadamente à segunda fase, o atacante de 19 anos viveu verdadeira ‘montanha-russa’ de emoções contra o Operário-PR. Afinal, duas horas antes de a bola rolar, estava com febre, resquício de uma madrugada passando mal. Ainda assim, foi para o jogo e, aos dois minutos, desperdiçou penalidade. Porém, aos 11, se redimiu ao anotar o primeiro gol alvinegro. Aos 30, entretanto, quando o EC São Bernardo já vencia por 2 a 0 – Robinho, contra, fez o segundo gol do time da casa – teve novo mal estar e pediu para deixar o campo.

Coincidência ou não, a partir da saída do camisa 9 do campo, o Cachorrão recuou, permitiu o crescimento do Operário e sofreu o empate por 2 a 2, que adiou para sexta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, a possibilidade de seguir na competição.

“Vim para o jogo no sacrifício e, infelizmente, perdi o pênalti. Mas pintou a oportunidade e fiz o gol. No decorrer tive ânsia e acabei saindo. No último jogo (vitória por 2 a 1 sobre o Palmeira-RN) não fui bem e o pênalti seria oportunidade para ganhar confiança. Infelizmente perdi, mas quando o Caio tocou a bola, tive a frieza para cortar e fazer o gol”, contou Felipe Sussai, que assumiu a responsabilidade pelo erro na penalidade desperdiçada. “Falhei. Treino chutando mais em cima e acabei chutando o chão e o goleiro teve seu mérito.”

O jogador agora aguarda para saber se será convocado de volta ao profissional para a disputa da Série A-3 do Paulista. “Deixo isso para a comissão.”

Galego esbraveja empate cedido e prevê ‘guerra’ na sexta

O técnico Galego demorou um pouco mais do que o habitual para comparecer à coletiva pós-jogo. Motivo: muitas conversas com os jogadores, em grupo ou individualmente, após o EC São Bernardo ceder o empate para o Operário-PR, por 2 a 2, ontem à noite, no Estádio 1º de Maio.

“Algumas coisas são inexplicáveis. Tivemos 70% do primeiro tempo avassalador, com oportunidades contundentes, fora o pênalti, e o jogo terminou 2 a 2. O time recuou e aceitou muito. Estou consternado. Até agora não acredito que a gente tomou o empate. Era jogo de classificação e depois não precisaria enfrentar um grande no último jogo (precisando vencer). Agora precisamos juntar os cacos, bastante conversa, porque contra o São Paulo vai ser uma guerra, teremos de fazer jogo mais do que perfeito”, declarou Galego.

No outro jogo da chave, debaixo de temporal, o São Paulo goleou o Palmeira-RN por 9 a 1, chegando aos mesmos quatro pontos do Cachorrão. O Operário-PR soma dois.