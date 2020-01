Vácuo na eleição em São Bernardo

Raphael Rocha



08/01/2020 | 07:00



Observadores da política de São Bernardo ainda não estão convencidos de que o pleito deste ano será polarizado. Isso porque, de um lado, o PT enfrenta denúncias que podem minar as pretensões eleitorais – como no caso do Museu do Trabalhador, sem contar nos episódios nacionais, que arranharam, e muito, a imagem da sigla. Do outro, o governo não passou ileso no mandato. Secretários foram alvos de ações da PF (Polícia Federal), há vereador acusado de corrupção que sumiu do cenário e até hoje não apareceu. O panorama, esses observadores apostam, abre vácuo dentro do processo eleitoral para surgimento de outra força política. Não à toa que alguns nomes ainda não se posicionaram para a eleição, no aguardo de movimentações no tabuleiro de 2020.

BASTIDORES

Recursos

O governo do Estado anunciou que vai liberar R$ 15 milhões para obras de recapeamento asfáltico em São Bernardo. A autorização foi referendada pelo secretário estadual do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), em reunião com a deputada estadual e líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando, com prefeito Orlando Morando (PSDB), com o secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, e com o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Mansueto Henrique Lunardi.

Camaleão

Com nome comentado no PSDB, o vereador Ricardo Yoshio (sem partido) mantém conversas com dirigentes do PT. O parlamentar é tido dentro do petismo como um bom nome para compor como vice a chapa liderada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) na eleição deste ano. No tucanato, ele seria prefeiturável. Há quem vislumbre o apoio de Yoshio à candidatura a ser patrocinada pelo governo de Lauro Michels (PV).

Chegadas e partidas

A chegada do empresário Erick Eloi no Avante com o compromisso de ser candidato a prefeito de Santo André reaqueceu a especulação em torno da saída do ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e vereador Almir Cicote da legenda. O PSDB entrou na lista de destino plausível para acolher o parlamentar, que anunciou que apoiará a reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB).