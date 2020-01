Diadema tenta cobrar vereador há um ano

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de Diadema, gerida por Lauro Michels (PV), tenta cobrar há um ano dívidas do vereador Audair Leonel (Cidadania) com o município. Em abril de 2018, o Paço diademense entrou com ação para executar os débitos, mas a Justiça ainda não conseguiu intimá-lo porque não encontra o endereço do parlamentar.

O Diário mostrou em janeiro do ano passado que a administração entrou nos tribunais a fim de garantir o pagamento de cerca de R$ 2.500 em dívidas de Audair, que é vereador em primeiro mandato. Os débitos são referentes a três multas de trânsito (que totalizam aproximadamente R$ 400) e outras três pendências com o serviço funerário municipal (em torno de R$ 2.050).

Passado um ano do ingresso da ação de execução fiscal, a citação no processo – que é feita por correspondência – ainda não foi entregue ao parlamentar porque a Justiça informa que “não existe o número” da residência indicado nos autos. Nas últimas semanas de dezembro, o Paço diademense reiterou o pedido à Justiça para citação de Audair no mesmo endereço, situado no bairro Casa Grande. Embora não encontre o parlamentar no endereço pessoal, Audair possui gabinete fixo, na sala 11, na Câmara de Diadema, localizada na Avenida Antônio Piranga, 474, no Centro, desde 2017.

Audair não atendeu aos contatos do Diário. Na ocasião em que a Prefeitura entrou com processo de execução fiscal, o parlamentar reconheceu as dívidas com o município, mas se eximiu da responsabilidade com os débitos. “Foi uma ajuda que eu dei para o pessoal da comunidade, que não acertou, e aí sobrou para mim”, alegou Audair, ao comentar sobre as pendências com o serviço funerário. Já sobre as infrações de trânsito, o vereador cogitou que as multas deveriam ser “de um Fiat Uno que eu vendi para um cara”.

Todos os débitos do vereador estão inscritos na dívida ativa do município. Em novembro, o Legislativo aprovou, com voto de Audair, projeto do governo que flexibilizou a negociação de débitos, estendendo descontos sobre juros e multas para parcelamentos, com exceção de multas de trânsito.