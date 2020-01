Parques apresentam má conservação no período de férias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 07:00



Juntos, os cerca de 31 parques municipais localizados em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires costumam atrair cerca de 45 mil visitantes por dia no período de férias escolares, número que corresponde ao dobro do total de frequentadores nos demais dias do ano. No entanto, alguns deles não oferecem estrutura adequada para garantir a diversão e segurança das famílias. A equipe do Diário percorreu quatro equipamentos e constatou desde brinquedos e aparelhos de ginástica quebrados até ausência de fiscalização para impedir banhos em locais proibidos.

No Parque Ecológico Guapituba, no Jardim Guapituba, em Mauá, na área de lazer infantil, o brinquedo gira-gira não funciona. Mesmo após ter sido emendado com fita adesiva, o item é usado apenas como banco pelos frequentadores. A sujeira no local também impressiona. Na tarde de ontem, os cestos de lixo localizados na entrada do parque estavam transbordando. Outra falha está no banheiro masculino, onde as pias estão sem torneiras.

“Também sinto falta de mais segurança por aqui”, observa a aposentada Maria dos Reis, 69 anos, que realizada caminhadas no Parque Ecológico Guapituba. Sobre as manutenções, a Prefeitura de Mauá destacou que, os reparos são feitos periodicamente pela Secretaria de Serviços Urbanos.

Em Diadema, no Parque Takebe, no Jardim Takebe, aparelhos da academia ao ar livre quebrados estão jogados. A ausência de fiscalização, entretanto, é o que mais incomoda os visitantes. Crianças e jovens se banhavam no lago do parque na tarde de ontem. Além disso, o local é ponto de usuários de drogas. “Mesmo durante o dia ainda vemos esses casos. Pelo menos neste mês, a segurança deveria ser reforçada”, aponta a auxiliar de escritório, Keila de Souza, 37. A Prefeitura destacou que os parques recebem manutenção periódica por meio do Programa Mãos à Obra.

No Parque Raphael Lazzuri, no bairro Anchieta, em São Bernardo, o playground tem um escorregador interditado com fitas. Outro problema citado pelos visitantes é a ausência de sinalização a respeito dos espaços. “Todas as placas estão apagadas, dificultando para entender as informações”, comenta o professor de educação física Eduardo Moura, 32. A Prefeitura destacou que os parques passaram por manutenção recente.

Os visitantes do Parque da Juventude Ana Brandão, em Santo André, acreditam que o local precisa de revitalização. A nutricionista Michele Araújo, 27, destaca que “o espaço é muito bom”, mas demanda pintura, cercado nas quadras de futebol e novos brinquedos no espaço de lazer para as crianças. A administração também ressaltou que os espaços de lazer passam por manutenção diariamente.

Área de lazer no Alvarenga fica para março