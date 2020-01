Do Dgabc.com.br



07/01/2020 | 21:07



Um sistema de baixa pressão no Litoral de São Paulo deixará o tempo instável em todas as cidades do Grande ABC nesta quarta-feira (8). O dia deve ser de céu predominantemente nublado e há chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Pelo mesmo motivo, as temperaturas caem um pouco em comparação com os últimos dias, mas a sensação térmica permanecerá alta. Mínima prevista de 22ºC e máxima de 26ºC.

A tendência é de que o tempo permaneça sem grandes alterações até pelo menos o fim da semana.