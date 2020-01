Jessé e uma pose na Perimetral

Ademir Medici



08/01/2020 | 07:00



Hoje é o Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia.

Em 2017, Memória lembrou os fotógrafos da casa, ideia do saudoso Orlando Filho, que propôs a charge idealizada pela dupla Fernandes e Seri. Uma linda charge.

Em 2018, graças à Luzia Maninha Teles Veras, lembramos do Foto Carlos, de Santo André, o grande nome da fotografia de estúdio da região, cuja obra se distribui em tantos e tantos álbuns familiares.

Em 2019, lembramos que o acervo do Foto Carlos que estava com esta página Memória foi doado ao Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Neste ano informamos que uma das mesas do 15º Congresso de História do Grande ABC lembrará os fotógrafos que fizeram e fazem história na região. Eles ganharão um vídeo maravilhoso.

Faz 30 anos. O cantor Jessé veio à Redação do Diário. Divulgou o seu long-play Jessé In Nashville, conheceu as instalações da Redação aqui na Rua Catequese, fez novos amigos. Agora era preciso ser fotografado.

O Departamento Fotográfico ficava fora do prédio, numa casa ao lado. Os colegas da editoria Cultura e Lazer solicitam a presença de um fotógrafo. Quem aparece: ele, João Colovatti, “com dois tês”.

Apresentações feitas, lá vão João e Jessé. Deixam o saguão do jornal, atravessam a Rua Catequese e concordam com o cenário: o Viaduto Juscelino Kubitschek. Meia dúzia de fotos é feita. E uma bela reportagem foi publicada, edição de 3 de janeiro de 1990.

Jessé vivia o auge da carreira, e lançaria mais três LPs, entre os quais o maravilhoso Raízes.

DOIS ÍCONES

Voltemos a 1990. Naquele início de ano, João Colovatti realiza várias outras pautas, uma clássica para a Memória: ele fotografou o famoso Foto Carlos e reproduziu quase 50 imagens feitas pelo amigo de profissão, com estúdio na Praça Kennedy.

Carlos Haukal fotografava, também reproduzia imagens e sistematizava tudo o que fazia. Um verdadeiro documentarista. Muitas daquelas imagens que Colovatti reproduziu foram publicadas neste espaço; várias permanecem inéditas.

DEPOIS...

João Colovatti, nosso querido colega de Redação, morreu em 1991, deixando uma obra fotográfica maravilhosa, toda ela sistematizada em negativos no Banco de Dados.

Jessé Florentino Santos, o cantor e compositor Jessé, autor de Porto Solidão, morreu aos 40 anos, em 1993, vítima de acidente de carro em viagem para Terra Rica, no Paraná.

Foto Carlos partiu em 1995. Imagens que perpetuou, álbuns recheados, livros e equipamentos formam um material riquíssimo doado ao Museu de Santo André Octaviano Gaiarsa.

Diário há 30 anos

Domingo, 7 de janeiro de 1990 ano 32, edição 7270

Carnaval 90 – A Secretaria de Cultura de Santo André monta uma oficina de escultura para ensinar os artesões das escolas de samba a modelar alegorias em papel machê.

Osvaldo Agura Oliver, o ‘Arouche’, ex-carnavalesco da Gaviões da Fiel, organiza o Carnaval andreense, programado para a Avenida Apiaí.

Mestre Talisma, da Camisa Verde e Branco, ensina a confecção de decoração.

Em Mauá, os desfiles serão na Avenida Capitão João.

Em 8 de janeiro de...

1915 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: os franceses continuam a avançar na Alsacia.

1920 – Professora Maria Rodrigues de Azevedo substitui Iracema Freitas da Silveira na regência da 2ª Escola Feminina de Ribeirão Pires.

Professor João Quedinho Wolff transferido de Jundiaí para escola da Estação de Rio Grande, hoje ‘Rio Grande da Serra’.

Professora Nair Fontes Pereira transferida para a escola mista de Paranapiacaba, vinda de Pindamonhangaba.

Professora Abigail Ferraz vem de Piracicaba para a 2ª Escola de Paranapiacaba.

1930 – Divulgados os números da qualificação eleitoral da região até 31 de dezembro de 1929. Alistados em Santo André, 595 eleitores; em São Caetano, 527; em Ribeirão Pires, 405; em São Bernardo, 163; em Paranapiacaba, 129. Total de eleitores: 1.819.

Pereceu afogado no tanque da Vila América, em Santo André, um menino de 12 anos, filho de Accacio de Paula.

O tanque sobreviveria por muitos anos mais, como atração maior do CA Aramaçan, fundado naquele mesmo ano de 1930.

1940 – Celebrada missa na Matriz de Mauá por intenção dos mortos da cidade.

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: a Suécia protesta junto ao governo da URSS contra o afundamento de uma unidade de sua frota por um submarino russo.

Santos do Dia

Severino (Roma, 410 – Nórica, 482). Padroeiro dos prisioneiros e dos pobres.

Antonio de Categeró

Teófilo

Apolinário de Hierápolis

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 8 de janeiro:

No Paraná, Bom Sucesso do Sul e Manoel Ribas

Na Bahia, Caetanos

No Maranhão, Tumtum

Fonte: IBGE

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Foto Carlos no estúdio da Praça Kennedy: herança ilustrada