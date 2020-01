TJ-SP derruba liminar que anulava novas tarifas do esgoto de Mauá

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



07/01/2020 | 19:32



A desembargadora Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), derrubou nesta terça-feira (7) liminar obtida pela BRK Ambiental para anular os efeitos da nova tabela da tarifa de esgoto de Mauá – a empresa é a concessionária do serviço no município.

No mês passado, juiz Og Cristian Mantuan, da 4ª Vara Cível de Mauá, havia acatado os argumentos da BRK, que acusou a Prefeitura de Mauá, chefiada pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB), de não seguir os índices recomendados pela Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos) municipal sobre a tarifa do esgoto.

O governo Atila argumentou que a anulação da nova tarifa seguiu os parâmetros legais. A BRK contra-argumentou, citando lesão à arrecadação, mas o apontamento não foi levado em consideração por Ana Liarte. “O perigo de lesão apontado pela agravada (BRK) poderá, eventualmente, no caso de concessão da ordem, ser discutido pela concessionária em ação própria, já que se trata de questão patrimonial. Ao contrário, caso a pretensão deduzida na presente ação seja indeferida, a reparação do possível dano implicará a inclusão na discussão de todos os cidadãos consumidores do serviço público em questão”, escreveu a magistrada.

Atila celebrou a decisão, ressaltando que em alguns casos haverá redução de 20% - em média, o reajuste é o recomendado pela Arsep, de 2,89%. “No meu governo, os poderosos não vencerão a vontade do povo e por isso que não desistimos. A população não aguenta mais pagar o esgoto mais caro que a água, um absurdo que corrigimos e lamentavelmente a BRK se voltou contra Mauá.”

O chefe do Executivo também rebateu o argumento da BRK de desequilíbrio financeiro com a nova tarifa. “Desequilíbrio mesmo está no bolso do trabalhador. Não podemos tolerar que o dinheiro fique acima do bem-estar da população”.

O socialista relembrou que a concessão de serviço de coleta e destinação correta do esgoto está em discussão no âmbito do acordo prestes a ser assinado com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que deve ficar com o serviço de distribuição de água, hoje sob responsabilidade da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá).