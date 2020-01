Cruzeiro vence mais uma e garante classificação antecipada na Copa São Paulo

07/01/2020 | 19:21



O Cruzeiro manteve os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se classificou de forma antecipada para a segunda fase nesta terça-feira ao ganhar do Sergipe por 3 a 0, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Coritiba e Água Santa, de Diadema, também avançaram.

Apesar de ter dominado todo o primeiro tempo, o Cruzeiro só conseguiu balançar as redes do Sergipe aos 43 minutos em chute de fora do lateral Matheus Pereira. Dois minutos depois, Ricardo fez contra. No primeiro minuto da segunda etapa, Marco Antônio marcou o terceiro dos mineiros, que depois disso diminuíram o ritmo e ainda desperdiçaram um pênalti nos instantes finais.

Com esse resultado, o Cruzeiro chegou aos mesmos seis pontos do Oeste, que mais cedo goleou o Trindade-GO por 4 a 0. Os donos da casa, já que a sede do Grupo 27 é em Barueri, também estão classificados.

Devido ao saldo de gols (10 contra 4), o Oeste é o líder e tem a vantagem do empate sobre o Cruzeiro no jogo da última rodada, nesta sexta-feira, para terminar em primeiro.

Mais dois clubes garantiram a classificação nesta terça-feira. O Coritiba venceu a Portuguesa por 1 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo 32.

Em Diadema, o Água Santa ganhou do Vitória da Conquista-BA por 2 a 0 e chegou aos sete pontos no Grupo 25, já contabilizando a vitória por W.O. (3 a 0) sobre o Flamengo, pela última rodada. O time paulista não corre o risco de deixar a zona de classificação da chave, pois o Vitória da Conquista é o terceiro colocado, com três, e na última rodada faz o confronto direto contra o Trem-AP.

Antes de Cruzeiro, Oeste, Coritiba e Água Santa, os outros times já classificados à segunda fase são: Palmeiras, Ferroviária, Fluminense, Ituano, Votuporanguense, Taboão da Serra, CRB, Flamengo-SP, Santa Cruz, Juventude, Athletico-PR, Internacional, Capivariano, Londrina, Mirassol e Joinville.

Confira os resultados desta terça-feira na Copa São Paulo:

Nacional-SP 2 x 1 Canaã-BA

Portuguesa-SP 0 x 1 Coritiba-PR

Oeste-SP 4 x 0 Trindade-GO

Água Santa-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Trem-AP 3 x 0 Flamengo-RJ (W.O.)

São Caetano-SP 0 x 1 Ceará-CE

São Bento-SP 0 x 0 CSA-AL

Itapirense-SP 2 x 0 Carajás-PA

Sergipe-SE 0 x 3 Cruzeiro-MG