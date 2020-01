Musical que homenageia criador do Chaves tem reestreia em São Paulo

Vinícius Castelli



Produção que presta homenagem ao ator mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador de personagens emblemáticos como Chaves e Chapolin, a peça Chaves – Um Tributo Musical ganha reestreia em São Paulo. Vista por cerca de 35 mil pessoas durante sua temporada em 2019, a obra entra em cartaz a partir de sexta-feira, às 20h, no Teatro Opus. As entradas custam de R$ 37,50 a R$ 140 (www.uhuu.com).

Sucesso na TV brasileira desde os anos 1980, Chaves, encenado no palco por Mateus Ribeiro, tem história inédita, que se passa na vilinha onde vive dentro de um barril. E assim como na televisão, no palco ele será cercado por personagens queridos como Seu Madruga (Thiago Carreira), Quico (Diego Velloso), Chiquinha (Carol Costa), Dona Florinda (Maria Clara Manesco) e Sr. Barriga (Ettore Verissimo), por exemplo.

A direção musical é de Fernanda Maia, a direção geral é assinada por Zé Henrique de Paula e a coreografia original é de Gabriel Malo. A peça conta ainda com trilha sonora – apresentada ao vivo – com versões clássicas da série e composições inéditas.

Chaves – Um Tributo Musical é a primeira produção no mundo endossada e licenciada pelo Grupo Chespirito, cujo responsável é Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños e detentor dos direitos de Chaves.

Quem for ao espetáculo poderá conferir também, no salão de entrada do local, uma exposição com a sugestão de traçar panorama panorama da vida e obra de Bolaños. O público poderá ver fotografias e objetos do acervo pessoal do criador do personagem.



Chaves – Um Tributo Musical – Peça. No Teatro Opus – Avenida das Nações Unidas, 4.777 (4º Piso do Shopping Villa-Lobos), em São Paulo. De sexta-feira até dia 9 de fevereiro. Às sextas, sábados e domingo, às 16h e 20h. Ingr.: R$ 37,50 a R$ 140 (www.uhuu.com).