Cantor Otto se apresenta hoje e amanhã no Sesc em São Paulo

Diário do Grande ABC



08/01/2020



Otto não segue roteiro. O cantor e compositor pernambucano, uma das figuras mais importantes da nova geração da música brasileira, constrói seu caminho passo a passo. Lá se vão duas décadas. E essa filosofia poderá ser ‘sentida’, hoje e amanhã, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, em espetáculo que apresenta um retrospecto da carreira, com faixas do último disco, Ottomatopeia (2017), e outros sucessos. “É um show que reinvento ele na hora. A gente vê o setlist na hora, depende do momento meu, das coisas que estão acontecendo. Nenhuma apresentação é igual a outra”, adianta o cantor.

O cantor, que nasceu do Manguebeat e iniciou sua trajetória em 1998, quando lançou o single Samba pra Burro, funciona desse jeito. “Não sou um cara perfeccionista, Vou elaborando aqui comigo como as coisas vão acontecer. Tem dois dias que estou pensando nesse show, que é o primeiro do ano. Estamos passando por todo esse momento (difícil), mas que venha o melhor, muito otimismo.” Ele lembra que seu público em São Paulo é muito grande e, há tempos, não se apresenta na cidade.

No palco, estará acompanhado de Junior Boca (guitarra), Bactéria (teclado), Carranca (bateria), Meno del Picchia (baixo), Malê (percussão) e Buguinha (programações eletrônicas).

Entre os destaques que devem compor o repertório, está o já citado primeiro sucesso, que deu nome ao seu primeiro álbum, 6 Minutos e Saudade. E o que mudou daquele Otto para o de hoje? “Acho que o aprendizado, a segurança. Hoje estou com 51 anos, sei porque faço isso.”

Otto diz que, quando pequeno, tinha três opções de vida: ser caminhoneiro, astronauta, ou música. A vida – e “Deus ou Xangô” – o levou para a terceira opção que, além de entreter, ainda tem a oportunidade de ajudar aos outros, de levantar a voz do povo. “A música já é política e em um momento como este ela é muito importante. A minha música é política nesse sentido, mas não é panfletária. Escrevo muito por amor, com amor. mas do meu jeito.”

Ele, que gosta sempre de inovar, está gravando o próximo disco, a ser lançado em meados de abril, chamado Calicute. Para tanto, tem usado o aplicativo GarageBand, que conta com uma coleção de instrumentos touch, um estúdio completo. “Gosto de inovar, me atualizar no tempo. Daqui uns vinte anos todo mundo vai fazer disco assim”, prevê.

E é com o que vem pela frente que ele se preocupa. “O nosso dever social é fundamental. Se não for pensar como a Greta (Thunberg, ativista sueca), não pensar no futuro, a minha filha, os filhos dela, não vão ter mundo. É fundamental continuarmos lutando.” Que todos lutem.



Otto – Música. No Sesc 24 de Maio – Rua 24 de Maio, 109. Hoje, às 21h e, amanhã, às 18h e às 21h. Ingr. de R$ 12 a R$ 40, à venda em www.sescsp.org.br.