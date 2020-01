Senegalês Sadio Mané, do Liverpool, é eleito o melhor jogador africano de 2019

07/01/2020 | 18:27



Um dos líderes do Liverpool, melhor time da atualidade, Sadio Mané foi eleito, nesta terça-feira, o melhor jogador africano de 2019, ano no qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões e levou a seleção de Senegal à final da Copa Africana de Nações.

Mané terminou à frente do argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, e do egípcio Mohamed Salah, companheiro de Liverpool em uma pesquisa feita com treinadores e capitães das equipes nacionais, e recebeu seu prêmio na Confederação Africana de Futebol, no Cairo, Egito.

"O futebol é meu trabalho, eu adoro. Estou muito feliz e orgulhoso por ganhar este prêmio", disse Mané. "Gostaria de agradecer a todo o povo senegalês, que sempre me incentiva. Também devo agradecer ao meu treinador (Senegal), Aliou Cisse e ao Liverpool", disse o meio-campista, de 27 anos, que ganhou o prêmio pela primeira vez depois de ficar em segundo lugar em 2017 e 2018, atrás apenas de Salah. Ele foi o terceiro em 2016. Hadji Diouf, em 2001, foi o primeiro senegalês eleito.

Este é o segundo ano consecutivo que os três primeiros jogadores são de clubes ingleses e apenas a terceira vez desde que o prêmio foi criado que o trio vencedor joga na mesma liga. Em 1991, os três primeiros eram de clubes franceses.