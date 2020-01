Mulher é encontrada morta em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



07/01/2020 | 18:13



Uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (7), na Rua Elizabete Lôbo García, altura do número 90, no bairro Alvarenga, em São Bernardo.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 5h. No local, encontraram a vítima já sem vida, aparentando entre 25 e 30 anos, cerca de 1,60 de altura, 60 quilos, negra, cabelo preto curto e encaracolado, olhos pretos, com tatuagens na região da nuca, apenas de roupa íntima, com ao menos 15 facas espalhadas pelo corpo, enrolada em uma lona azul.

O caso foi registrado como homicídio simples no 8º DP (Alvarenga) e encaminhado para o Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de São Bernardo.