Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 07:00



Nome importante da música pop rock mundial, o cantor e compositor britânico David Bowie (1947-2016) ganha homenagem em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa, 158), durante janeiro, mês que marca as datas de seu nascimento e morte. A participação é gratuita.

No sábado, às 14h, o espaço convida o público para conhecer a história do personagem alienígena Ziggy Stardust, criado por Bowie, e criar sua própria versão dele por meio de desenhos, colagens e maquiagem.

Do dia 28 a 31, também às 14h, os visitantes terão chance de homenagear Bowie criando suas próprias estampas por meio de desenhos em ecobags e tecidos.