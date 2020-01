Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



08/01/2020



Casos severos e doenças e condições que trazem constrangimento e abalam a autoestima dos pacientes. É disso que trata na Harley Street Clinic, localizada em Londres, Inglaterra, a dermatologista Emma Craythorne. E agora seu trabalho pode ser acompanhado na série Dra. Emma: Uma Questão de Pele (The Bad Skin Clinic).

A obra ilustra a grade do canal pago Discovery Home & Health a partir de domingo, às 23h10. Em cada episódio, com cerca de uma hora cada, serão apresentadas as histórias e tratamentos de quatro personagens. Ela assume, inclusive, casos complicados que já estiveram nas mãos de outros médicos.

A ideia é mostrar desde a consulta inicial até os procedimentos cirúrgicos, além de acompanhar como a cada etapa a vida do enfermo pode melhorar. Para isso, contará com ajuda de equipe de profissionais.

Na estreia, uma das pessoas apresentadas é Louise, 28 anos, Ela está com a autoestima muito abalada. Não trabalha, não encontra os amigos e sequer sai de casa, por conta das complicações de eczema severo que espalhou lesões por todo seu rosto. Além disso, sofre de forte coceira, descamação e muita dor.

Outro que tem o quadro retratado é Scott. Ele vai atrás da profissional em busca de ajuda física e emocional. Precisa tratar cistos, cravos e acne espalhados pelas costas. Andrew é outro que sofre. Nunca sai de casa sem boné ou um capuz. Ele reclama de diversos caroços espalhados na cabeça. Quando fala com a profissional, fica sabendo que são queloides.