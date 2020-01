Água Santa se garante na segunda fase da Copa São Paulo

Anderson Fatori

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 17:28



Com gol do lateral-direito Vitor Fatel, de cabeça, ainda no primeiro tempo e do atacante Ligeiro, aproveitando contra-ataque na etapa final, o Água Santa derrotou o Vitória da Conquista-BA por 2 a 0, nesta tarde, no Estádio do Inamar, em Diadema. O resultado garantiu o Netuno na segunda fase, mesmo com uma rodada de antecedência.

Com sete pontos, o Água Santa só pode ser alcançado pelo Trem-AP, que tem quatro pontos e na sexta-feira enfrenta o Vitória da Conquista-BA. O Flamengo, que seria o outro participante da chave, desistiu de disputar o torneio porque vai usar o time Sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Assim, foi configurado WO nas suas três partidas.