Nissan anuncia nova edição do Kicks Uefa Champions League

Leo Alves

Do Garagem360



07/01/2020 | 17:18



Uma nova edição do Nissan Kicks Uefa Champions League foi anunciada pela marca japonesa. Assim como a primeira versão, que foi lançada no início de 2019, a edição comemorativa será limitada e deve ter apenas 1.000 carros produzidos — no ano passado foram 600 unidades. Ainda sem preço e data de lançamento, o modelo está vendido no Brasil e em outros mercados da América Latina.

Nissan Kicks Uefa Champions League

A marca ainda não revelou muitos detalhes da versão futebolística do Kicks, mas já antecipou a inédita combinação em dois tons para a carroceria nas cores azul turquesa com teto preto. Logotipos alusivos ao campeonato de clubes europeus, rodas de liga leve de 17 polegadas, faróis com máscara negra, aerofólio e numeração de cada unidade na grade frontal são alguns dos outros detalhes estéticos.

Por dentro, a versão terá bancos em couro com costura dupla, 6 airbags, logotipo da Champions League exibido no sistema multimídia e saídas de ar com frisos em azul.

Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Cris Oliveira/Divulgação/Nissan Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Cris Oliveira/Divulgação/Nissan Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL