Onix puxa a fila: veja quais foram os 30 carros mais vendidos em 2019

Leo Alves

Do Garagem360



07/01/2020 | 17:18



O Chevrolet Onix encerrou 2019 como o líder entre os carros mais vendidos do Brasil, segundo os dados da Fenabrave. Esse foi o quinto ano consecutivo de liderança do hatch, que não vê ninguém à frente desde agosto de 2015. E o modelo conseguiu mais um amplo domínio, vendendo mais que a soma do segundo (Ford Ka) e terceiro colocado (Hyundai HB20).

Logo abaixo dos três primeiros ficou o Renault Kwid, obtendo o melhor resultado desde o seu lançamento. Em quinto, o Volkswagen Gol fechou novamente o ano como o carro mais vendido da marca alemã no Brasil.

Vendas em alta

O balanço da Fenabrave também mostrou que 2019 foi um bom ano para a indústria automotiva. Juntas, as vendas de automóveis e comerciais leves tiveram alta de 7,65% em relação a 2018. Por conta disso, a previsão da Federação é que em 2020 o cenário continue positivo, com crescimento projetado de 9% para os emplacamentos de automóveis e comerciais leves.

Carros mais vendidos em 2019

Na galeria, confira quais foram os 30 carros mais emplacados no último ano. As picapes também foram incluídas no álbum de fotos, já que a Fenabrave classifica esses utilitários como comerciais leves.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades