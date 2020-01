Grávida, Giovanna Ewbank está esperando um menino

07/01/2020 | 17:10



Acabou o mistério! De acordo com o colunista Leo Dias, Giovanna Ewbank está esperando um menino! Essa é a primeira gravidez da apresentadora que, junto com Bruno Gagliasso, é mãe de Titi e Bless, que foram adotados no Malawi.

Para o colunista, Gio falou sobre como os pequenos receberam a novidade:

- Estávamos ansiosos para saber se seria menino ou menina e, principalmente, para contar o sexo para nossos filhos, que receberam a notícia com muita alegria.

A atriz disse também que ainda não sabe como se chamará o filho caçula, que deve nascer em julho:

- Temos tempo ainda, né? Mas alguns nomes já passam pela nossa cabeça.

Lembrando que os fãs da apresentadora já especulavam que ela teria um menino desde que Bruna Marquezine comentou em uma foto da amiga com um emoji azul. Legal, né?

Procurada, a assessoria da família não foi encontrada para confirmar a informação.