Nanda Costa pensou em desistir da carreira de atriz após Salve Jorge: - De repente, virei meme

07/01/2020 | 17:10



Nanda Costa hoje acumula papeis em diversas produções em novelas, filmes e séries, desde que começou a sua carreira em 2006. Porém, ela admitiu, em entrevista para a Marie Claire, que já pensou em desistir de tudo, principalmente após ter vivido a protagonista, Morena, em Salve Jorge, de 2012:

- A Morena era uma mocinha vinda da favela. Uma menina que foi traficada para fazer programa. Cheguei a gravar 76 cenas em um dia, o que foi muito exaustivo. Também não estava acostumada a receber tantas críticas. Tinha acabado de sair de um filme premiado [Sonhos Roubados, 2010] e, de repente, virei meme.

Depois, ela fez outro filme, o que a salvou, segundo conta:

- [O filme] Entre Irmãs [2017] me deu força para continuar. Não queria mais ser atriz. Foi a única vez em que questionei minha vocação por vários motivos, entre eles, ter de me esconder [manter em sigilo o namoro com Lan Lanh]. Daí eu fiz o filme e, depois, a novela Pega Pega [2017], minha primeira comédia, e me diverti muito. Costumo dizer que Entre Irmãs me deu chão e a Sandra Helena, de Pega Pega, asas para voar.

Em breve, Nanda fará sua estreia no cinema internacional, já que faz parte do elenco de Monster Hunter, filme que adapta o jogo de videogame homônimo. Com direção de Paul W.S. Anderson, a produção conta com Milla Jovovich no papel principal:

- Recebi dois convites internacionais, mas sempre fico insegura porque o meu inglês é capenga. Então, desta vez, me chamaram para essa megaprodução, na qual eu falo esperanto.

O longa foi filmado na África do Sul e a atriz, além de trabalhar ao lado de artistas alemães e japoneses, dispensou dublês em cenas mais difíceis:

- Foi uma experiência muito legal: a Milla [Jovovich], que adoro desde pequena, é maravilhosa. Acho que foi com ela que eu comecei a questionar minha sexualidade, disse, rindo.