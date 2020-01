4 profissionais de tecnologia que podem inspirar jovens talentos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/01/2020 | 16:48



Desenvolvedor, pesquisador, cientista de dados. São várias as alternativas para os jovens que querem ingressar no universo da tecnologia da informação. A revolução digital está em pleno vapor e demanda cada vez mais por talentos. Oportunidades não faltam nesta área, impulsionadas por tecnologias, como cloud, inteligência artificial, IoT, blockchain, quantum, entre outras.

Segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o mercado de TI no Brasil necessitará de aproximadamente 70 mil profissionais anualmente até 2024. Já o estudo do Institute for Business Value (IBV) da IBM, de 2019, aponta que no País, 7,2 milhões de profissionais terão que ser treinados em novas habilidades.

Conheça 4 histórias de profissionais que vão inspirar jovens no momento de decidir qual carreira seguir em tecnologia e também aqueles que querem migrar para a área.

Felipe Prado: Hacker, de pai para filho

Já dizia o ditado: “Filho de peixe, peixinho é”. Em um tempo não tão distante, as profissões eram passadas de geração para geração, trazendo para cada família a missão de manter uma tradição. Porém, ao contrário do que acontecia em décadas anteriores, com filhos herdando profissões como médicos, professores ou advogados, atualmente, com o avanço da tecnologia, observamos uma nova tendência.

No caso de Felipe Prado, skatista e cantor de rock nas horas vagas, tudo começou na década de 1980, quando ele aprendeu com seu pai o que era segurança da informação e como ser um hacker. Hoje, ele atua como Hacker Ético da IBM Brasil, trabalhando com soluções de segurança no combate a malwares e ciberataques em empresas de todo o País. Felipe vem inspirando seu filho, que aos 14 anos, já demonstrou que tem vocação e talento para o hacking. Os dois vão juntos a eventos do setor e “brincam” de invasões juntos – sempre com muita ética, claro.

Stéfany Mazon: Quatro patentes no currículo

Stéfany é gerente de vendas de Cloud na IBM Brasil. Com apenas 24 anos e mais de 5 anos de experiência em TI, ela é apaixonada por inovação e tecnologias da próxima geração, como cloud computing, inteligência artificial e IoT. Ela fez parte da equipe de pesquisa da empresa, na qual trabalhou em projetos na interseção de tecnologia e saúde, desenvolvendo quatro patentes.

Matheus Catossi: Rei dos Hackathons aos 22 anos

Aos 22 anos, Matheus Catossi, desenvolvedor de software sênior na IBM, tem um currículo de tirar o fôlego. O interesse pela área de tecnologia surgiu após realizar cursos de informática ainda bem jovem e se intensificou quando frequentou o ensino médio integrado ao técnico. Hoje, apesar da pouca idade, Matheus já é formado, pós-graduado em Tecnologia e conta com uma vasta experiência na área.

Foi premiado por seus projetos em diversos Hackathons, como NASA, Globo e CIAB. Na IBM, atua em desenvolvimento de software, além de ter conhecimento em tecnologias como Android, Cloud, Java, JavaScript, MySQL, Python, R, SQL Server, Watson APIs, entre outras. Além disso, é participante ativo de comunidades de tecnologia, como palestrante ou espectador.

Nas horas vagas, Matheus também atua como mentor para orientar e auxiliar o desenvolvimento de jovens profissionais que estão começando a carreira em tecnologia.

Nelson Mimura: Ajudou a desenvolver dois supercomputadores

Nelson Mimura tem 29 anos e é graduado em Engenharia de Computação, com mestrado e doutorado em computação em nuvem. Saiu da USP direto para o laboratório da IBM em Yorktown, Nova York (EUA), onde atua como pesquisador e pôde ajudar a desenvolver Summit e Sierra, os dois supercomputadores mais rápidos do mundo.

