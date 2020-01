Larissa Manoela pode viver filha de Claudia Raia em novela da Globo

07/01/2020 | 16:11



Larissa Manoela parece já ter vários projetos encaminhados após sua saída do SBT! Ela teria sido contratada para participar da próxima novela das seis da Globo, e agora mais informações sobre seu suposto papel foram divulgadas.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, Larissa interpretará a filha de Claudia Raia na trama, que provisoriamente está sendo chamada de Além da Ilusão. Junto com a estrela teen, o ator Thiago Lacerda também foi escalado para o drama de época, que será gravado em uma fazenda.

Além disso, a colunista revelou que a equipe já procura por locações no Rio de Janeiro, e as gravações devem começar em junho de 2020. Lembrando que, no final de 2019, Larissa se despediu do SBT após quase uma década na emissora, e no dia 23 de janeiro lançará o longa Modo Avião com a Netflix.

Procuradas, as assessorias de imprensa da Globo e da atriz não foram encontradas para comentarem as informações.