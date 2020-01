Rússia e Grã-Bretanha vencem e garantem vaga nas quartas de final da ATP Cup

07/01/2020 | 16:05



Rússia e Grã-Bretanha garantiram vaga nas quartas de final da ATP Cup, após vitórias na rodada desta terça-feira, na Austrália. A Alemanha, liderada por Alexander Zverev, está fora da competição.

Com belas atuações de Daniil Medvedev e Karen Khachanov, a equipe russa somou o terceiro triunfo consecutivo, ao bater os noruegueses Casper Ruud e Viktor Durasovic, respectivamente, pelo Grupo D, em Perth.

Com 13 aces apenas em um set, Medvedev, quinto do ranking mundial, foi o destaque ao superar Ruud, que somara vitórias importantes sobre o norte-americano John Isner e o italiano Fabio Fognini, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6).

No Grupo C, em Sydney, a Grã-Bretaña se classificou, ao bater a Moldávia por 3 a 0, e terá a Austrália na disputa das quartas de final. Os britânicos Cameron Norrie e Dan Evans não tiveram problemas para derrotar, respectivamente, Alexander Cozbinov e Radu Albot, ambos com um duplo 6/2.

A decepção entre as estrelas foi o alemão Alexander Zverev, que se despediu com mais uma derrota, desta vez para o canadense Denis Shapovalov (duplo 6/2), em apenas uma hora de jogo, em Brisbane, pelo Grupo F. O numero 7 do mundo acumulou 31 duplas faltas no torneio, o que é preocupante a duas semanas do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Outros resultados da jornada desta terça-feira:

Bélgica 2 x 1 Bulgária: Dimitar Kuzmanov (BUL) venceu Steve Darcis (BEL) por 6/0 e 6/3; David Goffin (BEL) bateu Grigor Dimitrov (BUL) por 4/6, 6/2 e 6/2; e Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) superou Grigor Dimitrov/Dimitar Kuzmanov (BUL) por 3/6, 6/4 e 10/7.

Canadá 2 x 1 Alemanha: Jan-Lennard Struff (GER) ganhou de Felix Auger-Aliassime (CAN) por 6/1 e 6/4; Denis Shapovalov (CAN) marcou duplo 6/2 sobre Alexander Zverev; e Denis Shapovalov/Felix Auger-Aliassime (CAN) venceu Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) por 6/3 e 7/6 (7/4).

Austrália 3 x 0 Grécia: John Millman (AUS) ganhou de Michail Pervolarakis (GRE) por 4/6, 6/1 e 7/6 (7/1); Nick Kyrgios (AUS) bateu Stefanos Tsitsipas (GRE) por 7/6 (9/7), 6/7 (3/7) e 7/6 (7/5); e John Peers/Chris Guccione (AUS) superou Michail Pervolarakis/Petros Tsitsipas (GRE) por 6/3 e 6/4.

Itália 3 x 0 Estados Unidos: Stefano Travaglia (ITA) ganhou de Taylor Fritz (EUA) por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/1); Fabio Fognini (ITA) venceu John Isner (USA) por 6/4 e 7/6 (7/5); e Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) derrotou Austin Krajicek /Rajeem Rav (USA) por 6/4 e 7/6 (7/5).