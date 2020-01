Após cirurgia de emergência, Mariana Xavier recebe alta do hospital e tranquiliza seguidores: - Estou bem na medida do possível

07/01/2020 | 15:11



Mariana Xavier passou por uma situação complicada nos últimos dias. A atriz de Minha Mãe É Uma Peça se acidentou e acabou tendo uma lesão no ligamento do tornozelo e fratura na fíbula. Ao chegar ao hospital, foi submetida a uma cirurgia de emergência e colocou dois pinos na perna.

Em seu Instagram Stories na última segunda-feira, dia 6, a atriz atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde, e disse que já havia recebido alta hospitalar. Ela contou, também, que demorou para dar notícias porque primeiro precisava resolver questões relacionadas ao adiamento de sua nova peça de teatro, Antes do Ano Que Vem, que iria estrear em 10 de janeiro.

- Já estou em casa, no Rio [de Janeiro]. A foto que eu postei é de ontem [domingo, dia 5], quando recebi alta do hospital, porque precisava resolver todas as questões burocráticas do adiamento da peça pra poder dar a notícia pra vocês e também para saber como ia ficar o meu estado de saúde, saber daqui a quanto tempo vou poder retornar as minhas atividades. Mas dentro do possível estou bem.

Mariana também escreveu nos vídeos:

São cerca de seis semanas só pro osso colar... Mas como a peça me exige muito fisicamente, além de colar a fratura, tem o tempo de retomar a mobilidade, a flexibilidade e a força muscular.

Parece que ela ficará de molho por um tempo, né? Nos Stories, a atriz ainda mostrou que estava sendo muito bem cuidada por seu gatinho, Hamlet. Que amor!