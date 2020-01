Na reta final, Giselle Itié mostra barrigão e desabafa sobre gravidez: Só quem está perto sabe

07/01/2020 | 15:10



Giselle Itié é uma das famosas que serão mamães em 2020 e, na manhã desta terça-feira, dia 7, mostrou o barrigão de oito meses nas redes sociais. A atriz está esperando o primeiro filho do relacionamento com o ator Guilherme Winter e publicou uma foto no Instagram seguindo de um desabafo sobre a maternidade.

Come e dorme. Porque agora você pode. Aproveita Giselle. Oi? Agora eu posso? Minha irmã, se tu soubesse... Sou uma mulher privilegiada. Sou e sou muito grata. Mas só quem tá perto (perto mesmo) sabe que não rola da Giselle dormir e descansar como todas as gestantes merecem. Portanto não vigiemos a grama das vizinhas, porque na realidade não sabemos exatamente onde a grama verdadeiramente está. Beijos de luz e avante!, disse ela.

Giselle e Guilherme estão juntos desde 2015 e anunciaram a gravidez em setembro de 2019.