Centro de Audiovisual de São Bernardo está com inscrições abertas

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 14:44



O CAV (Centro de Audiovisual de São Bernardo) está com as inscrições abertas para o primeiro semestre. Os interessados têm até o dia 31 para preencher o cadastro no site www.cav.saobernardo.sp.gov.br, com disponibilidade de 100 vagas (50 para Cine/TV e 50 para Animação). Os cursos são gratuitos.



As provas de seleção serão feitas em etapas: uma prova no dia 8 de fevereiro, às 10h, com questões de múltipla escolha e dissertativas, que valerão 100 pontos. Quem passar por essa fase terá de fazer entrevista individual, cujo resultado sairá jornal Notícias do Município dia 15 de fevereiro.



Novas entrevistas serão feitas entre os dias 17 a 19 e o resultado final sairá no mesmo jornal oficial no dia 20 de fevereiro.