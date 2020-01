Indústria automotiva fecha 2019 com crescimento de 2,3% na produção

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 14:29



Impactado pela queda de exportações para a Argentina, as montadoras encerraram o ano de 2019 com produção de 2,94 milhões de unidades. Conforme divulgado pela Anfavea (Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores), apesar do crescimento no mercado interno (8,6% nos licenciamentos, o que representa 2,57 milhões de veículos), a situação econômica do principal parceiro comercial do setor teve repercussão negativa no índice. Era esperado um crescimento de 9,02% no início do ano passado, o que foi reajustado para 2,1% em outubro.

As exportações tiveram queda de 31,9% no ano passado com 428,2 mil veículos. Para 2020, a entidade não espera recuperação no mercado e projeta queda de 11%, ou seja, 381 mil veículos.

“Estamos conservadores. Não vemos a curto prazo uma volta do mercado argentino. E estamos olhando com cuidado a movimentação dos outros países da América Latina, que também passam por onda de protestos, o que deixa claro que não há possibilidade de absorção desse volume”, afirmou o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Apesar disso, a indústria se mantém otimista para 2020. A projeção é de crescimento de 7,3% na produção desse ano, totalizando 3,16 milhões de veículos. “Apostamos em um momento mais propício para a recuperação do que o ano passado”, afirmou Moraes. Ele pontuou isso com base na inflação controlada e a taxa de juros no menor patamar da história, “somado a retomada dos índices de emprego, tenda a acontecer a retomada da confiança do consumidor”, destacou.