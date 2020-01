Monica Iozzi passa por perrengue e recebe ajuda de desconhecidos

07/01/2020 | 14:10



Monica Iozzi começou 2020 com o pé esquerdo! Isso porque, na última segunda-feira(6) a atriz passou um perrengue enquanto estava com a mãe, Vanda Iozzi, quando o carro que elas dirigiam, uma Parati modelo de 1998, parou por falta de gasolina. Bem humorada, ela registrou o momento em suas redes sociais e, de quebra, agradeceu três pessoas que pararam para ajudá-la.

No posto de gasolina, ela começou a contar a história:

- Gente, tô aqui no posto com a minha mãe, porque eu vivi uma aventura agora e graças a Deus existe gente muito boa no mundo, acompanhem a história, pediu.

- Simone, o que aconteceu?, ela pergunta para uma das motoristas, que coloca gasolina no carro com um galão.

- Seu carro ficou sem gasolina, responde, enquanto Monica caiu na risada.

- E vocês pararam para me ajudar, Deborah?, falou a atriz com outra passageira do carro.

- E elas tinham um tudo, uma garrafinha. Eu tenho uma Parati, socorristas... e o Beto, que ficou ajudando a minha mãe. Obrigada, Beto! Olha minha Parati. Gente, acabou a gasolina aqui em cima do viaduto, vocês não tão entendendo o perigo que foi isso. Graças a Deus eles foram boas almas e ajudaram. Mãe, você tem orgulho de mim?, ainda brincou a artista.