Rafael Vitti revela apelido inusitado que deu para Tatá Werneck

07/01/2020 | 14:10



Tatá Werneck já é engraçada, mas ao lado do marido, Rafael Vitti, fica ainda mais! O casal levou os fãs à loucura ao fazer uma live juntos, no Instagram, na noite da última segunda-feira, dia 6. Durante o vídeo, como sempre, os dois fizeram várias brincadeiras e várias piadas. Interagindo com os usuários, um internauta perguntou se algum dos dois já tinha ficado com a cantora Anitta, e Tatá logo disse:

- O Rafa acho que já beijou até, disse ela, na lata.

- Eu não, respondeu o maridão logo em seguida. Mas a mãe de Clara Maria ainda continuou:

- Mas ficaria? Não tem ninguém vendo, brincou, enquanto o amado caía na risada.

- Eu te amo, cocô! Eu não fico com ninguém não, só contigo, respondeu Rafa, que levou uma bronca da apresentadora:

- Não me chame de cocô em uma live, disse ela para o ator, que se desculpou.

Apesar de ter sido uma bronca, os dois levaram na boa e seguiram bem humorados.