Após término com Fernando, Maiara aparece sorridente e exibe novo visual: - Estava precisando

07/01/2020 | 13:11



Maiara, da dupla com Maraisa, está de cabelo novo! A sertaneja renovou o visual e exibiu o novo look pelo Instagram, na última segunda-feira, dia 6. Nos Stories do aplicativo, a cantora postou vídeos no salão de beleza, ainda em dúvida sobre qual corte faria.

- Que dó de cortar [o cabelo], disse ela no início da transformação.

Mas, depois do resultado final, foi só alegria:

- Ela [Bruna, cabeleireira] fez tudo, o mega hair, a cor. Ela me renovou, estava precisando. A Ariel está de volta. A princesa Valente também. Estou apaixonada pelo meu cabelo, contou, sorridente.

Em seu perfil oficial, a gata compartilhou uma série de cliques para mostrar para os fãs as madeixas, que ficaram ruivas e mais longas.

Hoje fui transformada em princesa. Muito obrigada pelo amor que senti nesta tarde com vocês! Que Deus dê em dobro!, escreveu na legenda do post.

Nos comentários, os fãs elogiaram muito a nova aparência da artista. Mas, como irmãos nunca perdem a piada, Maiara contou também com uma brincadeirinha de Maraisa:

Vai casar, fia?, escreveu a irmã.