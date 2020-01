Alice Wegmann e Miguel Ribas terminam namoro

07/01/2020 | 13:11



Alice Wegmann está solteira! Na manhã desta terça-feira, dia 7, a assessoria de imprensa da atriz confirmou que ela e Miguel Ribas não estão mais juntos.

A atriz Alice Wegmann e o agente artístico Miguel Ribas não estão mais juntos. Os dois mantêm a amizade, carinho e admiração, afirmou a assessoria de Alice por meio de nota.

Ela e Miguel assumiram o namoro em fevereiro do ano passado. Nas redes sociais, os dois costumavam publicar fotos juntos, que até o momento não foram deletadas do Instagram. A última, aliás, foi publicada no dia 5 de dezembro. Alice esta de férias da TV desde o fim da novela Órfãos da Terra. Ela curtiu a virada do ano em Salvador, na Bahia. Miguel escolheu Itacaré, também no estado, para celebrar o Réveillon.