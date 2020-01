Em estreia na temporada, Luisa Stefani perde de favoritas em Auckland

07/01/2020 | 11:18



Principal aposta brasileira nas duplas no ano passado, Luisa Stefani não teve a estreia que esperava na nova temporada, nesta terça-feira. Ela e a norte-americana Hayley Carter foram derrotadas logo no primeiro jogo da dupla em 2020 pelas principais favoritas ao título no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Elas foram batidas pela também americana Caroline Dolehide e pela sueca Johanna Larsson por 6/4, 3/6 e 10/6.

Com seu melhor ranking da carreira, a atual número 65 do mundo fez boa apresentação em seu primeiro jogo oficial no ano. No entanto, não resistiu à dupla cabeça de chave número 1 do torneio. Com a queda precoce, Stefani agora vai focar no Torneio de Hobart, na Austrália, seu último antes do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Se tivesse vencido na estreia, a brasileira e sua parceria de dupla enfrentaria a forte parceria formada pelas ex-líderes do ranking Serena Williams e Caroline Wozniacki. A norte-americana e a dinamarquesa venceram na estreia, ainda na segunda-feira, e se credenciaram para o confronto com as favoritas ao título.

Nesta terça, ambas as tenistas fizeram suas estreias na chave de simples. E também não decepcionaram. Serena derrotou a italiana Camila Giorgi por 6/3 e 6/2. Wozniacki, por sua vez, atropelou a local Paige Mary Hourigan por 6/1 e 6/0

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Serena vai encarar a compatriota Christina McHale. Wozniacki, por sua vez, terá pela frente outra americana, Lauren Davis. Outras tenistas que avançaram na chave foram as alemãs Laura Siegemund e Julia Görges, a americana Amanda Anisimova, a francesa Alize Cornet e a croata Petra Martic.

SHARAPOVA CAI NA AUSTRÁLIA - Ex-número 1 do mundo, a russa Maria Sharapova abriu o ano de 2020 com derrota, nesta terça. Ela foi eliminada pela americana Jennifer Brady por 3/6, 6/1 e 7/6 (7/3), na única decepção entre as favoritas da chave de simples.

A japonesa Naomi Osaka (3ª cabeça de chave), a checa Petra Kvitova (5ª), a holandesa Kiki Bertens (6ª) e a americana Madison Keys (8ª) venceram seus jogos e garantiram vaga nas oitavas de final. Osaka bateu a grega Maria Sakkari por 6/2, 6/7 (4/7) e 6/3. Sua próxima adversária será a americana Sofia Kenin.

Kvitova superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2/6, 6/1 e 6/0. Na sequência, vai duelar com a russa Liudmila Samsonova. E Keys despachou a checa Marie Bouzkova por 6/3 e 6/2, enquanto Bertens ganhou da ucraniana Dayana Yastremska por 6/4, 1/6 e 6/3. Keys duelará com a local Samantha Stosur e Bertens, a estoniana Anett Kontaveit.

FAVORITAS SE DESPEDEM EM SHENZHEN - As duas principais cabeças de chave da competição disputada na China se despediram nesta terça-feira. A suíça Belinda Bencic, pré-classificada número 1, foi batida pela russa Anna Blinkova por 3/6, 6/3 e 6/3. Já pela segunda rodada a bielo-russa Aryna Sabalenka, cabeça dois, foi superada pela checa Kristyna Pliskova por duplo 6/4.

Também avançaram a casaque Zarina Diyas, a russa Elena Rybakina, a belga Elise Mertens e a ucraniana Kateryna Bondarenko.