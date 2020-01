À beira da morte, Alberto faz último pedido na reta final de Bom Sucesso

07/01/2020 | 11:11



A reta final da novela Bom Sucesso tem dado o que falar. E se você pensa que acabou por aí, está muito enganado. Os próximos capítulos da trama das sete da Globo prometem fazer você pensar ainda mais. Tudo porque, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, Alberto, papel de Antonio Fagundes, fará seu último pedido antes de morrer, e, por incrível que pareça, Nana, personagem de Fabiula Nascimento, decidirá satisfazer a vontade do pai.

Tudo começa quando o editor vai novamente internado por conta de uma pneumonia. No hospital, ele pede que Marcos, a quem Romulo Estrela dá vida, e Nana o deixem sair e desfilar no Carnaval. Contrariado pelos filhos, ele resolve fugir com a ajuda de Batista, papel de Marcelo Flores.

Mas quando está no meio da fuga, Alberto é flagrado por Nana e Vera, papel de Angela Vieira. A executiva repreende o pai, que se justifica:

- Eu nunca tive essa oportunidade e nunca mais terei. Se eu morrer no sambódromo do meu amigo Oscar Niemeyer, será realizando um sonho, uma fantasia.

- Mas é perigoso, Alberto!, alerta Vera.

- Vocês preferem o quê? Que eu morra numa cama de hospital? Que final de vida mais triste! Eu tenho direito de decidir sobre a minha vida. Mais que isso, de viver!

Vera afirma que tudo aquilo é uma loucura, mas Nana discorda, surpreendendo em sua decisão:

- Loucura seria se a gente tentasse impedir que ele realize seu último desejo. Vai, pai, vai viver. Batista, cuida bem dele. Mas, olha só, eu não quero que esse seja o nosso último encontro. Vou esperar o senhor em casa, junto com a sua neta, que tanto te ama.

E você, o que faria? Essa novela ainda promete, né?