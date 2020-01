Lady Gaga relembra estupro aos 19 anose admite invenção de affair com Bradley Cooper

07/01/2020 | 11:10



O ano de 2020 já começou com Lady Gaga falando abertamente sobre sua vida pessoal e carreira! No sábado (4) a atriz e cantora foi entrevistada por Oprah Winfrey no evento Oprah''s 2020 Vision: Your Life in Focus e, de uma vez por todas, ela colocou fim às dúvidas de que teria se relacionado com Bradley Cooper durante as filmagens do filme Nasce Uma Estrela, de 2018.

- Nós realmente fizemos um bom trabalho para enganar todo mundo. Nós criamos isso. Para mim, como intérprete e atriz, é claro que queríamos que as pessoas acreditassem que estávamos apaixonados, declarou ela.

A atriz ainda falou sobre a repercussão da apresentação dos dois no Oscar, quando o público foi à loucura com a química entre eles durante a performance:

- Queríamos que as pessoas sentissem esse amor no Oscar. Nós trabalhos duro nisso. Mapeamos tudo, foi orquestrado como uma performance. Na verdade, quando conversamos sobre isso, concluímos que fizemos um bom trabalho.

O assunto principal do bate-papo com Oprah foi saúde mental e Gaga falou sobre o estresse que desenvolveu depois de ter sido estuprada quando tinha 19 anos de idade:

- Eu desenvolvi estresse pós-traumático. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha uma terapeuta, um psquiatra ou médico, relembrou.

A estrela, que sofre de fibromialgia - síndrome que apresenta sintomas de dores musculares por todo o corpo, corpo ainda que a doença pode ter relação direta com os abusos que sofreu:

- Eu descobri que a fibromialgia pode ser tratada com terapia para a saúde mendal, ela é uma condição médica e deveria ser tratada como tal. Não devíamos ignorá-la.

Por fim, Gaga tranquilizou os fãs que estão ansiosos à espera por um novo álbum da cantora:

- Nós aqui estamos conversando sobre autocuidado, mas eu ainda vou fazer música, não se preocupem.