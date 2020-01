Anos 2020 do século XXl,bem-vindos

Do Diário do Grande ABC



Este ano guarda em si série de expectativas. Estamos iniciando os anos 20 do atual século, com olhos na recuperação da economia nacional e na retomada de crescimento – mesmo ainda tímido – que são benéficas a todo brasileiro. Mas, mais que isso, vivemos momento em que se estabelecem novos conceitos de sociedade, novos modelos econômicos e de comportamento humano. Por isso que, em São Caetano, tratamos 2020 como ano de realizações de governo com vistas para cidade melhor num futuro próximo.



Teremos agenda repleta de entregas importantes da Prefeitura, além do início de novas obras e programas de modernização da infraestrutura e dos serviços municipais. São muitas ações, porém, todas norteadas por um único eixo central: fazer cidade voltada para as pessoas.



Parece simples e óbvio, no entanto, é o grande desafio de governos e instituições privadas ao redor do mundo. Vamos inserir oficialmente os ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no município, alinhando-nos com a nova visão e plano de metas dos países desenvolvidos.



Em São Caetano, temos trabalhado desde 2017 na atualização dos equipamentos públicos e, em 2020, vamos concluir pacote de revitalizações na saúde, educação e áreas verdes jamais realizado antes. Dezenas de escolas e unidades de saúde já contam com ambientes mais confortáveis e modernos.

Neste ano, outras inaugurações trarão nova e qualificada oferta no ensino municipal e atendimento médico. O bem-estar também se estende às áreas verdes de convivência. Além de parques e praças revitalizadas, prevemos para 2020 a entrega de dois novos parques públicos, nos bairros Fundação e Cerâmica, e uma praça no Jardim São Caetano.



Há de se destacar também todo o investimento em tecnologia. Instalação de fibra ótica nos próprios municipais, novo e mais econômico contrato de telefonia e internet, prontuário eletrônico na saúde, prova digital na educação e videomonitoramento na segurança, além da modernização da lei para atração de startups e aceleradoras. Este novo ano é marco para a inovação e o desenvolvimento tecnológico de São Caetano, pois é quando começam a funcionar os novos mecanismos para favorecer as atividades inovativas e criativas.



Nossa verdadeira preocupação é deixar a cidade preparada para as próximas gerações. Essa é a força motriz do nosso trabalho. A São Caetano do futuro é aquela capaz de atender ao morador com respeito e dignidade. E enxergamos 2020 não apenas como mais um ano, mas sim como a porta de entrada de novos e melhores tempos. Que sejam bem-vindos.

José Auricchio Júnior é médico e prefeito de São Caetano.

Várzea

Muito bonita a foto do campo do Jardim do Lago (Esportes, dia 4). Parabéns ao município de São Bernardo por essa iniciativa. Hoje tenho 60 anos e fui jogador de várzea (bons tempos). Ali aprendi muitas coisas boas, mas naquela época a maconha rolava solta (cocaína nunca vi ). De todos os meus amigos que usavam, infelizmente estão todos mortos e, com certeza, com essa iniciativa, muitos meninos vão se interessar por praticar esporte do que ir para o tráfico de drogas.

Breno Reginaldo Silva

Santo André

Iluminação

Já que, em seu último ano de mandato, o prefeito Lauro Michels pretende modernizar o sistema de iluminação pública de Diadema a ponto de abrir licitação, conforme noticiou este Diário (Política, dia 4), seria interessante colocar no contrato com a empresa vencedora cláusula para que todas as luzes de praças, avenidas, ruas, parques e jardins permanecessem apagadas durante o dia. Faço tal observação porque é normal, para quem anda pela cidade, inclusive na região central, encontrar postes com suas lâmpadas acesas, talvez fazendo desafio à luz solar. E esse problema não é de hoje. E o que isso pode causar? Despesas com o aumento da tarifa pelo consumo de energia elétrica e desgaste da lâmpada, que terá seu tempo de uso reduzido.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Retrocesso

A Maria das Angústias Toledo Pisa votou e apoia – incondicionalmente – o presidente ignaro, tosco e rançoso, sente falta da sua ‘amada’ cartilha de alfabetização e sonha com as lições: ‘O boi baba, ba, ba’. ‘A moela é mole, mo, mo’. ‘A pata nada, pata, pa, pa’. ‘A macaca é má, má, má’. Ela quer de volta aquela escola ‘boa’ do seu tempo de petiz, onde o aluno entrava mudo e ficava calado. A das Angústias venera a memória do retrógrado Plínio Salgado e está esperançosa de que o atual inquilino do Palácio do Planalto seja reeleito e instaure sistema de governo integralista no Brasil. Como a angustiada tem sobrinha iluminista, a Soledade Toledo Freire, que tem plena clareza que o regido é o sujeito do conhecimento, solicitou a interdição da tia rançosa insana, concedida por magistrado que não quer de volta as peçonhentas e mal amadas senhoras de Santana. A tia da Soledade passa os dias na clínica, onde está internada, no bairro paulistano do Mandaqui, quando não está amarrada em camisa de força e sedada, clamando: ‘Deus acima de tudo’. ‘Todo índio é vagabundo’. ‘O boi baba’. A sobrinha zelosa não tem esperança de que a tia torne-se iluminista e, como sabe que rançosa padece de mal incurável, quem sabe ela tome o ‘chá da meia-noite’ pensando que está ingerindo o ‘chá das cinco’.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Corrupção

Você sabe o que é corrupção e por que ela existe? Quase todos os brasileiros sabem o que é, e praticada majoritariamente pelos detentores do poder: Executivo, Legislativo e principalmente Judiciário, que impõe a sua ditadura aos demais e, devido à sua missão específica em conluio com o Legislativo, impede a fiscalização na sua casa e vice-versa. O cidadão comum, contribuinte e ordeiro cumpridor das leis, tem como impedir isto? Sim. Siga o exemplo da cidade paranaense de Santo Antonio da Platina, parem o País, exijam revogação dos atos injustos praticados pelos poderes e façam a verdadeira justiça, que manda igualdade de direitos e cumprimento das leis a todos, conforme determina a Constituição. É só aprender a lição dada pelos platinenses, ter a sua mesma disposição de luta pela justiça que o Brasil mudará, e a sua vida terá nível de conforto e direitos muito melhor e mais justo.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Expulsas

Esta de o Parlamento iraquiano decidir expulsar tropas norte-americanas do país certamente Donald Trump não esperava. E o Irã comemora! Assim como também Vladimir Putin, da Rússia, que deve assumir maior protagonismo nessa conturbada região. Além do mais, os curdos e as empresas norte-americanas que exploram petróleo no Iraque vão perder a proteção dada pelas forças da terra de Tio Sam. Ou seja, o afoito, soberbo e antidiplomático Trump mordeu a isca das ações hostis do Irã, país-chave para estabilidade do Oriente Médio, e autorizou a morte do general Qasim Suleimani, general esse que Barack Obama se recusou a matar. Intempestivo que é, Trump agora sofre essa humilhação do Parlamento iraquiano, que decide expulsar as tropas norte-americanas. Espero que Jair Bolsonaro, que se diz amigo de Trump, não tome lado nessa briga insana, para o bem do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

