Crise industrial e apatia

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 10:19



São Bernardo começa 2020 sem ter conseguido superar o baque econômico sofrido pelo trágico e surpreendente fechamento da fábrica da Ford, que encerrou sua produção na planta do Taboão após 52 anos. A saída da gigante automobilística de matriz norte-americana, todavia, é apenas a ponta de iceberg cujo tamanho possui potencial para comprometer o desenvolvimento não apenas do município, mas de todo o Grande ABC. É por isso que as autoridades, especialmente as são-bernardenses, deveriam se preocupar em desenvolver planejamento estratégico capaz de, se não para atrair investimentos, ao menos estancar o êxodo de unidades industriais.



Dados da Rais, Relação Anual de Informações Sociais organizada pelo Ministério da Economia, mostram que São Bernardo perdeu 328 empresas em apenas dois anos, 2017 e 2018. A conta só não é mais assustadora porque ainda não está fechado o balanço do ano passado, exatamente quando a Ford encerrou a produção de veículos no município, optando por manter as atividades em Taubaté, no Vale do Paraíba, e Camaçari, na Bahia.



A crise do setor automobilístico é tão estrepitosa que, além de desestruturar toda a cadeia produtiva, com a redução de faturamento ou fechamento de autopeças tradicionais no próprio município e cidades vizinhas, começa a impactar outros segmentos. Os restaurantes da Rota do Frango com Polenta, um dos endereços gastronômicos mais conhecidos da Grande São Paulo, acaba de perder o seu representante mais antigo – a última refeição da história do Restaurante Florestal, inaugurado em 1956 no bairro Demarchi, foi o almoço servido no primeiro dia deste ano.



Enquanto a economia são-bernardense se desintegra, aonde se encontram os políticos eleitos para dar conta dos desafios do início deste século? Tome-se o que fizeram no caso da Ford tanto o prefeito quanto o governador. A dupla reagiu energicamente ao anúncio de encerramento das atividades, em fevereiro de 2019. Quase um ano depois, porém, os portões da fábrica seguem fechados. Preocupante.