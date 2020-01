Dez destinos para fotografar no Chile

Redação

Do Rota de Férias



07/01/2020 | 10:18



Uma boa foto faz parte da experiência de viagem. O primeiro passo para isso, porém, é descobrir um lugar com aventuras inesquecíveis e potencial para fotos espetaculares. O Chile é uma escolha certeira nesse aspecto, pois concentra diversos destinos com paisagens belíssimas, a exemplo de desertos, montanhas nevadas e glaciares,. Isso sem contar a vibe urbana de cidades como Valparaíso ou Puerto Varas.

10 destinos para fotografar no Chile

Muelle de Las Almas, Chiloé

Muelle de Las Almas é um dos pontos mais lendários do Chile. Localizado a oeste de Isla Grande Chiloé, no sul do país, trata-se de uma espécie de ponte ou píer sem fim que dá vista para uma enorme falésia, na beira do Oceano Pacífico.

O que mais chama a atenção por lá, porém, é uma lenda que toma conta do local. Diz-se que é para a ponta da Muelle de Las Almas que todas as almas vão depois da morte, onde pegam o barco que os levará para o céu. Há quem garanta que é possível ouvir, ao fundo, os lamentos e súplicas das almas tristes que aguardam o barqueiro Tempilkahue, responsável pela travessia.

Relógio de Flores, Viña del Mar

O famoso Relógio de Flores fica na cidade costeira de Viña del Mar. Localizado no sopé da Colina Castillo, este ponto turístico foi inaugurado em 1962 e usa diferentes espécies de flores para criar um enorme relógio com tons que variam de vermelho e rosa até cores leves, como amarelo, branco e verde.

O Relógio das Flores se tornou tão popular que os habitantes da cidade criaram uma tradição: todos que tirarem uma foto com a traquitana ao fundo retornarão a Viña del Mar em algum momento da vida.

Saltos del Laja, Los Angeles

Saltos del Laja fica próximo da cidade de Los Angeles. Quatro largas e poderosas cachoeiras do rio La Laja formam um cenário e tanto para fotos, com a água despencando até um desfiladeiro rochoso perfurado pela queda d’água ao longo dos séculos.

Torres del Paine

Para chegar ao mirante principal de Torres del Paine, um dos parques mais cênicos do mundo, é necessário encarar uma trilha de quatro horas – isso só de ida. Pelo menos a vista final compensa. Três enormes torres naturais de granito de frente a um lago verde tomam conta da paisagem.

Moai de Rapa Nui

O que faz a Ilha de Páscoa tão especial são suas estátuas de pedras gigantes, os moais, construídos pelos povos Rapa Nui, que habitavam a ilha há cerca de mil anos.

Esculpidas em rochas vulcânicas e medindo entre quatro e dez metros de altura, os moais teriam sido construídos por volta do ano 1250 d.C e pesam, em média, 14 toneladas. Até hoje é um mistério com eles teriam sido feitos e transportados por um povo ancestral com tecnologia limitada.

San Pedro de Atacama, Antofagasta

San Pedro de Atacama conta com uma paleta de cores que engloba o vermelho e o laranja das pedras e dunas de areia, o azul cristalino do céu e dos lagos, o rosa e lilás dos flamingos, e o amarelo do pôr do sol.

Embora seja um deserto, impressiona a diversidade de cenários que rendem fotos incríveis: salares, lagoas coloridas, antigas igrejas de adobe, dunas imponentes e até gêiseres convidam os visitantes para uma viagem impressionante.

La Portada de Antofagasta, Antofagasta

Outro lugar imperdível é La Portada de Antofagasta, um dos 15 monumentos naturais situados em áreas ambientais protegidas do Chile. Localizado 18 quilômetros ao norte da cidade de Antofagasta, em uma formação geológica de falésias com paredões de mais de 40 metros de altura, a La Portada é um enorme arco natural de rocha no meio do Pacífico, que data de antes do nascimento de Cristo e se assemelha a um grande portal.

O local marca ainda onde o deserto do Atacama encontra o Oceano Pacífico e, de quebra, recebe centenas de pinguins de Humbolt e lobos marinhos, criando um belo cenário para fotos.

Cerros de Valparaíso

O apelido “Joia do Pacífico” se justifica em cada muro, viela e escadaria grafitados com centenas de cores. Valparaíso é a arte urbana em sua forma mais pura, com grafites espalhados em cada canto da cidade.

Iniciada por um grupo de jovens estudantes dos anos 1970, que decidiram “pintar” a cidade e dar mais vida aos seus bairros, a corrente artística criou tamanha força que transformou o local em um museu a céu aberto.

O bom disso é que não há um ou dois pontos especiais: basta subir algum de seus morros para encontrar, em praticamente todas as esquinas, uma arte diferente.

Palafitos de Chiloé

Centenas de igrejas, leões-marinhos, curanto, palafitos e muito misticismo: quem desembarca em Chiloé certamente encontrará tudo isso. Vale fazer uma foto comendo o típico curanto (assado feito sobre pedras quentes, em um buraco cavado no chão) em uma dos curiosas palafitas, coloridas construções de madeira sustentadas por vigas no meio do Oceano Pacífico.

Templo Baha’i, Santiago

Construído em 2016, o Templo Baha’i, na capital do Chile, em Santiago, é uma das sete construções do gênero espalhadas pelo mundo

Além da crença de quem o frequenta, que diz que todas as religiões, na verdade, partiram de um mesmo e único Deus, o que chama atenção é a arquitetura peculiar do templo. Fora isso, as montanhas que cercam a construção completam o cenário.

Fotos do Chile

O Chile é um destino com regiões para todos os tipos de viajantes. Tem cidade grande, arquipélago cheio de natureza, deserto, lagos e até estações de esqui para quem quer se divertir na neve. O Rota de Férias preparou uma galeria que mostra os destinos mais incríveis do país. Confira: