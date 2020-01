Descubra quais são os destinos que serão tendência em 2020

Redação

Muitas pessoas já estão com férias marcadas e tudo planejado, enquanto outras ainda pensam em como aproveitar seus dias de folga em 2020. A Abreu, empresa de viagem e turismo, listou quais são os destinos que serão tendência em 2020.

Viagens nacionais

O Brasil conta com muitas belezas naturais, tanto no litoral quanto no interior. Se a pedida for boas praias, as opções que se destacam para o ano que vem são Florianópolis, em Santa Catarina, e Pipa, no Rio Grande do Norte.

Florianópolis tem estrutura turística de cidade grande, com hotéis, restaurantes, bares e baladas. Além disso, a ilha conta com praias de todos os tipos, desde as mais animadas e ideais para o surfe até as mais tranquilas, voltadas para famílias.

Pipa também conta com muito agito. Ali há pousadas, uma grande diversidade de praias, falésias, dunas, matas e piscinas naturais ao norte e ao sul da vila.

Para curtir destinos de ecoturismo brasileiro, Bonito, no Mato Grosso do Sul, e Jalapão, no Tocantins, são sempre boas opções. No primeiro dá para fazer snorkeling em meio a inúmeros peixinhos coloridos, enquanto no segundo é possível nadar em um fervedouro – poços de água em que ninguém afunda.

Outra cidade que tem feito os olhos dos turistas brilharem é Manaus, capital do Amazonas. O local é um excelente ponto de partida para descobrir a maior floresta tropical do mundo, mas também tem um importante patrimônio histórico do século 19, entre outras atrações que não estão ligadas à natureza.

América do Sul

Na América do Sul, Argentina e Chile continuam com tudo. Os dois países são populares por estarem próximos do Brasil e por serem opções econômicas que podem ser exploradas em viagens curtas, como em feriados.

Embora as capitais sejam as mais visitadas, há muito mais para explorar nesses destinos. A Argentina tem Mendoza, Bariloche, El Calafate e Ushuaia, enquanto o Chile conta com Atacama, Puerto Varas, Puerto Montt, Torres del Paine, Punta Arenas e a Ilha de Páscoa.

Outro destino que tem se destacado é Galápagos – ilhas equatorianas localizadas em meio ao Oceano Pacífico. Por lá, o turista entra em contato com a natureza e pode observar o lar de iguanas-marinhas, tartarugas-gigantes e leões-marinhos. É possível explorar praias, grutas, vulcões e florestas, além de fazer mergulho.

Caribe

Em pleno Mar do Caribe, os destinos que mais devem atrair brasileiros em 2020 são México e Cuba. O primeiro já é popular há algum tempo, com Cancun e a Riviera Maia, que contam com praias belíssimas.

Cuba, por sua vez, tem aparecido cada vez mais na lista de desejos dos viajantes. O país combina o litoral com a cultura, que inclui belas construções históricas em Havana e muita música e dança.

Estados Unidos

A Flórida nunca sai de moda. O estado ensolarado é muito amado pelos brasileiros e, a cada ano, lança atrações e outras novidades que o mantém como um dos mais procurados pelos turistas, principalmente quando o quesito são os parques temáticos e experiências para crianças.

Outro lugar dos Estados Unidos que está aparecendo nas tendências dos viajantes em 2020 é o Arizona. Lar do Grand Canyon, o estado conta com desertos, desfiladeiros e paisagens solitárias, além de cidades-fantasma e cidades da época da corrida do ouro.

Europa

A Itália e a França estão entre os países mais desejados do continente europeu. Os dois destinos são procurados, principalmente, por casais, pois esbanjam romance, bons vinhos e gastronomia.

Enquanto isso, crescem as buscas por Grécia e Portugal. A primeira encanta com toda a história e cultura, presente principalmente em Atenas, mas também destaca belíssimas ilhas, repletas de lindas praias e casinhas típicas.

Já Portugal vem deixando os viajantes cada vez mais apaixonados, com Porto e Lisboa, que têm uma atmosfera animada, organizada e tranquila. As vilas cheias de charme, com vinícolas de alta qualidade, garantem passeios imperdíveis.

Ásia, Oceania e Oriente Médio

A Nova Zelândia tem atraído brasileiros a suas cidades cheias de agito, natureza exuberante e boas opções de lazer, principalmente as ligadas a esportes radicais.

Já o Líbano combina história, cultura e gastronomia em uma viagem tranquila com passagens por lugares impressionantes, como o Castelo de Byblos ou a Floresta de Cedros.

Enquanto isso, o Japão garante uma viagem transformadora, desde Tóquio, com seus 13 milhões de moradores, até seus templos e construções históricas, que se espalham por todo o território do país. Além disso, em 2020, o país será a sede dos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo.

Quem gosta de destinos exóticos também vai se render a Myanmar, país asiático que oferece experiências autênticas. Os cenários envolvem natureza e templos antigos.

Por fim, o Sri Lanka convida a conhecer sítios arqueológicos, visitar construções religiosas e até fazer safáris sobre elefantes.

Destinos naturais mais lindos das Américas

