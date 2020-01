Verão com Kindle: 6 eBooks para curtir o clima quente em boa companhia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/01/2020 | 08:48



A leitura digital é uma simples solução para quem não consegue decidir quais obras ler durante as férias, não quer deixar a mala pesada e muito menos estragar aquele livro querido com a umidade da praia. A Loja Kindle na Amazon.com.br, que conta com mais de 5 milhões de títulos, possibilita uma escolha rápida e prática, seja por meio do e-reader Kindle ou pelo app gratuito. E como o assunto é verão, seguem seis obras disponíveis e que tem a estação mais quente do ano como mote.

O clássico de Shakespeare conta a fantasiosa história de encontros e desencontros de quatro jovens enamorados, em uma calorenta noite de lua crescente. A obra também pode ser acessada por meio do Kindle Unlimited, programa de assinatura que dá acesso à um catálogo de 1 milhão de obras para serem lidas à vontade.

Seguindo uma linha mais moderna, mas ainda de um autor clássico, essa obra de Luis Fernando Verissimo faz um raio-x crítico da família brasileira, levando o seu humor cirúrgico do cotidiano às férias da classe média.

De Jenny Han, a mesma autora de “Para todos os garotos que já amei”, a trilogia teen conta a história da jovem Isabel, cuja vida é marcada pelas férias de verão. As outras estações do ano são como um intervalo, dias que passam lentamente enquanto ela espera que o sol lhe traga de volta o que mais ama.

A obra de Maria de Regino, finalista da 3ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, traz a história do menino autista Arthur, que aprenderá a contar as histórias guardadas na memória das águas de um velho mar. O Prêmio Kindle de Literatura reconhece o trabalho de autores independentes, todos publicados pelo Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta gratuita de autopublicação da Amazon.

O autor independente Victor Lopes narra o romance de verão vivido entre Samuel e Renan, unidos pelos dias quentes de uma praia e um quase afogamento.

Outro livro que achou seu lugar na ferramenta de autopublicação da Amazon, esta obra de Luciano Freitas é parte de uma série de tirinhas que nasceu na internet. A história em quadrinhos da indecisa Lena e seu tempo na praia pode ser relacionável para muitas mulheres.

