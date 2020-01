Estratégias na eleição para vereador

Raphael Rocha



07/01/2020 | 07:00



O ano de 2020 é de eleição municipal, a primeira após o fenômeno Jair Bolsonaro (sem partido) tomar conta do cenário nacional. Bolsonaro quebrou todos os paradigmas de campanha: gastou pouco, teve parco tempo de TV, apostou na internet, estava em um partido nanico (o PSL, de onde já se desfiliou). A classe política do Grande ABC tem divergido a respeito das estratégias para este ano. Alguns apostam que a campanha bolsonarista causou ruptura em tudo que existia e que as redes sociais são suficientes para impulsionar um candidato – vide Janaina Paschoal, deputada estadual mais bem votada da história e que pouco andou pelas cidades. Outros, porém, acreditam que o pleito municipal manterá características do passado, com necessidade de conversa pessoal com o eleitor, percorrendo bairros, estabelecimentos.

BASTIDORES

Pé-quente

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), voltou ontem às atividades após período de festas e uma das primeiras agendas foi acompanhar o jogo do Mauá FC na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Pedro Benedetti. Tirou fotos com populares, gravou vídeo e deu sorte: a equipe da cidade venceu a primeira partida na competição, por 1 a 0.

Agradecimento

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), veio a público para agradecer as palavras do prefeito Paulo Serra (PSDB) a este Diário, quando o tucano anunciou a manutenção da dobrada vencedora da eleição de 2016 para o pleito deste ano. “Agradeço a confiança do prefeito Paulo Serra e o reconhecimento da nossa parceria, que é fruto de uma grande amizade. Os resultados da administração demonstram que Santo André está no rumo certo, e tem sob seu comando um homem de família, que confia em sua equipe, ama essa cidade e comprometido com a boa gestão pública.”

Consórcio

O Consórcio Intermunicipal voltou ontem do período de recesso sob nova presidência: o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), assumiu o comando da entidade confirmando a continuidade de Edgard Brandão como secretário executivo e indicando Carlos Eduardo Alves da Silva, conhecido como Cadu, para a diretoria administrativa, e Carlos Eduardo da Silva, o Carlinhos, para dirigir a direção jurídica. Diretor de Programas e Projetos, Giovanni Rocco também permanece no time do colegiado regional.

Possibilidade

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disse que só em fevereiro anunciará se será ou não candidato a prefeito de São Bernardo neste ano, espalhou outdoors por todo o Grande ABC divulgando a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a execução da pena após condenação em segunda instância. O volume de material deixou muita gente em São Bernardo intrigada e acreditando que Alex pode mesmo ser prefeiturável em outubro. O presidente de seu partido, o Cidadania, Milton Vilella, quer vê-lo nas urnas neste ano.

Feliz 2020

A coluna volta hoje com votos de um feliz 2020 a todos os leitores, que acompanham os bastidores da política do Grande ABC diariamente neste espaço. O desejo é que, em ano eleitoral, o debate seja de alto nível, propositivo, já que nossa região, embora seja o quarto maior PIB (Produto Interno Bruto) do País, ainda demande muito para crescer.