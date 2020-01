Atriz Carol Duarte é só sucesso

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 07:00



Depois da andreense Klara Castanho ter figurado lista da Veja que chamou a atenção para jovens brasileiros de 20 anos que têm tudo para se destacar na próxima década, outra atriz aqui da região, de São Bernardo, Carol Duarte também foi citada em lista parecida, a da Forbes. A publicação escolheu os talentos com menos de 30 anos – ela tem 27 – que estão deixando suas marcas em várias áreas, como a arte dramática. Carol comemorou o feito. “Apareço ao lado de pessoas incríveis. Que venha esse novo ano”, disse. “Para mim uma boa atriz se faz em trajetória, não em um trabalho.” A são-bernardense ganhou fama ao interpretar a transexual Ivan/Ivana, na novela A Força do Querer (2017), fez muito bem seu personagem na peça As Siamesas (2019) e se consagrou no drama A Vida Invisível (2019), filme de Karim Aïnouz.

Desesperadoras as imagens dos incêndios na Austrália; mais de 480 milhões de animais já morreram

Janeiro Branco é sobre a saúde mental; nos últimos três anos cresceu em 115% o número de atendimentos do SUS a jovens com depressão

Embaixadores do Esporte levou 85 alunos para visitar a Estação Plástico Transforma, na KidZania, em São Paulo; o projeto é realizado pelo Sesi, com o apoio da Braskem, e busca estimular a prática esportiva na região

Já conhece a Casa das Rosas, na Capital? Aproveite a peça ‘As Palavras da Nossa Casa’, do Núcleo Teatro de Imersão, que vai percorrer os cômodos do local histórico com o público; começa dia 17

TEM MAIS ...

Alerta sobre o HPV

l Janeiro (verde) é o mês de alerta sobre o câncer de cólo de útero. Segundo o Inca, o tumor atinge 16 mil mulheres no Brasil por ano e uma das principais causas é o contágio por HPV. A boa notícia é que tem vacina para garotas e garotos. Foca na prevenção!

Conhecimento

l Acontece entre amanhã e dia 30 o 8º Ciclo de Palestras na Strong FGV, em Santo André. Os temas estão relacionados ao mundo corporativo com dicas para todos. Começa às 19h30 e a entrada são dois quilos de alimentos ou R$ 10. Inscrição no https://strong.com.br.