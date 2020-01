Pais cobram ensino médio noturno em Santo André

Pais, alunos e professores da EE Professor Beneraldo de Toledo Piza, no Parque Capuava, em Santo André, protestaram ontem em frente à diretoria de ensino da cidade contra o encerramento das aulas no período noturno na unidade neste ano. A Secretaria da Educação do Estado alega que há baixa demanda para o horário e, por isso, transferiu os estudantes para escolas vizinhas.

Alunos e professores informaram que, em dezembro, a direção da unidade de ensino entregou formulário para que os estudantes informassem escolas que eles desejariam estudar neste ano após o encerramento das atividades noturnas na EE Professor Beneraldo de Toledo Piza. Os pais reclamam, entretanto, que a transferência foi realizada sem que eles fossem consultados.

Pai de aluna do 3º ano do ensino médio, o vendedor autônomo Gledson Néias, 43 anos, e a mulher, a dona de casa Kátia Cristina Néias, 41, criticam a considerada falta de diálogo. “Quando nossos filhos contaram sobre esse formulário, achamos que isso seria conversado depois. Isso é um absurdo”, lamenta.

Segundo um professor de história da unidade desde 1996, a direção da EE Professor Beneraldo de Toledo Piza oficializou no dia 19 de dezembro o fim do ensino médio no período noturno. “No ano passado, tínhamos duas salas do 3º ano e uma do 2º do ensino médio à noite. Com certeza há procura para salas do 1º ano também. Não existe outra escola próxima”, comenta.

Aluna do 3º ano do ensino médio, Yasmin Conceição, 16, comenta que optou pela EE Amaral Wagner, na Vila São Pedro, mas que terá dificuldade para fazer o trajeto todos os dias entre a unidade escolar e sua residência. “Levava dez minutos para chegar à escola (EE Professor Beneraldo de Toledo Piza) caminhando. Agora, vou demorar cerca de 45 minutos”, lamenta.

Dirigente regional de ensino de Santo André, Ariane Aparecida Butrico destaca que o fechamento das salas de aula no período noturno se dá pela “falta de demanda”. Segundo ela, a unidade de ensino teria apenas uma sala do 3º ano à noite. “Não teve procura. Além disso, os alunos podiam optar por continuar na escola no período da manhã”, comenta. A dirigente também destaca que os pais que tiverem dúvidas sobre a transferência poderão procurar a direção da escola.