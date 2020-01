No Dia do Leitor, moradores destacam paixão por conteúdo jornalístico

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 07:00



Exercício para a mente, a leitura também traz conhecimento aos amantes da prática. No Dia do Leitor, celebrado hoje, munícipes do Grande ABC destacam suas histórias de companheirismo e paixão pelo Diário, seja com a versão impressa ou com a on-line.

A edição impressa do Diário é personagem de destaque no café da manhã da dona de casa Mariana Delfino Alves, 80 anos, de São Caetano, há pelo menos 50 anos. A assinatura do periódico foi herdada pelo marido, Idalino Defavari, morto em 2012, de sua família e mantida pela moradora. “Ainda tenho a rotina de tomar café da manhã na companhia do jornal. Desde que meu marido morreu, não quis abandonar (a assinatura do periódico)”, destaca.

Mariana comenta que prefere o contato direto com o papel ao ler as notícias por meio dos smartphones e que pretende manter sua rotina de leitura diária até a sua morte. “O jornal impresso sempre me agradou. Acho que até paro para fazer uma leitura rápida até mesmo nas propagandas”, revela.

Diferentemente de Mariana, há quem opte pela praticidade da leitura de conteúdo digital. Caso do funcionário público Robson de Carvalho, 41, de Diadema. Ele é assinante da versão on-line do Diário há cerca de um ano, já que considera mais fácil acompanhar as notícias da região por meio de celular, computador ou tablet.

Integrante da Associação Viva Diversidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), ele observa que o jornal é a sua principal ferramenta para ficar atualizado. “Quando era assinante do impresso, não conseguia ler, porque saia muito cedo de casa para trabalhar. Hoje, a qualquer hora, consigo ficar informado”, destaca.

Já o aposentado de Santo André José Raimundo de Melo, 68, prefere o jornal impresso. Assinante há cinco anos, ele diz que sua intenção é acompanhar as informações sobre a economia do Grande ABC. “Gosto da leitura, pois, como tenho uma horta comunitária urbana, quero ficar sabendo das informações do ramo e de toda a região”, comenta.

Melo, no entanto, não é radical. Não descarta migrar para a assinatura digital. “Gosto de ficar atualizado, então também posso ir para o mundo virtual e me adaptar à modernidade, porém, o papel sempre será minha preferência”, finaliza o aposentado.