Arsenal bate Leeds e enfrenta o Bournemouth na quarta fase da Copa da Inglaterra

06/01/2020 | 19:45



Com um gol de Reiss Nelson, aos dez minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou o Leeds United, nesta segunda-feira, no Emirates Stadium, em Londres, e garantiu vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra.

Nelson demonstrou oportunismo para finalizar dentro da pequena área do adversário, após jogada iniciada pelo lado direito de ataque do Arsenal.

Com a classificação, o Arsenal vai enfrentar na próxima fase, anterior às oitavas de final, o Bournemouth, com o duelo disputado no campo do adversário.

Em sorteio realizado nesta segunda-feira ficou definido que o Manchester City, atual campeão vai enfrentar o Fulham, no Etihad Stadium, em Manchester. Outro favorito ao título, o Chelsea vai encarar o Hull City, fora de casa.

O Liverpool, atual campeão europeu, espera o vencedor do duelo no "replay" entre Bristol City e Shrewsbury Town. Já o Tottenham vai disputar o "replay" contra o Middlesbrough, após empate por 1 a 1, para saber quem vai enfrentar o Southampton. O Leicester, atual segundo colocado no Inglês, terá pela frente fora de casa o Brentford.

O Rochdale espera o ganhador do "replay" entre Newcastle United x Oxford United, enquanto o Bristol Rovers terá pela frente Coventry City ou Birmingham City.

Dois jogos das quartas de final estão indefinidos também por causa do "replay". Reading x Blackpool vai encarar o vencedor entre Cardiff City x Carlisle United. Assim como o Watford, atual vice-campeão da Copa da Inglaterra, terá pela segunda vez o duelo com o Tranmere Rovers, depois do empate por 3 a 3. O time que ganhar vai disputar a vaga na quarta fase com o vencedor de Wolverhampton Wanderers x Manchester United.

Outros duelos definidos na quarta fase: Burnley v Norwich City, Northampton Town x Derby County, Queens Park Rangers x Sheffield, Portsmouth v Barnsley, West Ham x West Bromwich Albion e Millwall x Sheffield United.