Após termino, Fernando compartilha foto sorridente em um barco e Maiara vai à missa

06/01/2020 | 18:10



Vida que segue que se fala, né? Após o término do relacionamento com Maiara, Fernando, que faz dupla com Sorocaba, compartilhou em suas redes sociais no último domingo, dia 5, uma foto em que está sentado em um barco dando uma super risada.

Antes disso, o sertanejo já havia aparecido na mesma rede social cantando e tocando violão em uma piscina totalmente vazia, ao lado de várias garrafas de cerveja no melhor estilo sofrência de todos. Mas assim como qualquer pessoa, o casal tem as suas diferenças de levar o término e seguir a vida.

Enquanto o cantor estava no barco sorridente, Maiara, que faz dupla com Maraisa, compartilhou em seus Stories que mesmo após fazer uma cirurgia para colocar silicone, ela decidiu sair de casa apenas para ir a uma missa.

Eita!